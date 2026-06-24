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Українка втекла з Португалії: розказала правду про життя за кордоном

Українська блогерка після понад двох років у Португалії вирішила повернутися додому.

24 червня 2026, 17:05
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Slava Kot

Українська блогерка Маша, відома в соцмережах як masha.gerdelesku, після понад двох років життя у Португалії вирішила повернутися до України. Вона каже, що головною причиною стали не низькі доходи, складнощі з орендою житла чи побутові проблеми, а моральна втома від постійної адаптації у чужій країні.

Українка втекла з Португалії: розказала правду про життя за кордоном

Українка повернулася додому з Португалії

Українська біженка виїхала з України у вересні 2023 року. За словами Маші, життя за кордоном вимагало постійно шукати нові можливості, налагоджувати побут і заново вибудовувати професійний шлях. Українка розповіла, що з часом це перетворилося на виснажливий процес.

"Мені надоїло. Мені надоїло 2,5 роки бігати, шукати себе, пристроюватись, підстроюватись, налагоджувати життя з нуля. Я хочу масштабувати те, що в мене є", — говорить українка.

За словами Маші, остаточне рішення сформувалося після поїздки до України у березні. Там вона знову занурилася у власну справу та побачила більше можливостей для розвитку, ніж у еміграції. Блогерка переконана, що зараз хоче вкладати сили не у чергову адаптацію в іншій країні, а у розширення діяльності вдома.

Водночас українка застерегла тих, хто лише розглядає переїзд до Португалії. На її думку, еміграція без чіткого плану працевлаштування, віддаленої роботи або професії, затребуваної на місцевому ринку, може призвести до розчарування.

Маша зазначила, що диплом сам по собі не гарантує стабільного доходу за кордоном. Зокрема, фахівцям з гуманітарною освітою часто складніше знайти роботу за спеціальністю без знання мови, підтвердження кваліфікації або додаткових навичок.

Наразі Маша вже повернулася в Україну та продовжує публікувати свої дописи в соцмережах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про українку біженку, яка розповіла, що її бісить в Іспанії.

Також "Коментарі" писали, що українці масово залишають Польщу.



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Джерело: https://www.instagram.com/masha.gerdelesku
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