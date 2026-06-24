Украинка сбежала из Португалии: рассказала правду о жизни за границей

Украинская блоггер Маша, известная в соцсетях как masha.gerdelesku, после более двух лет жизни в Португалии решила вернуться в Украину. Она говорит, что главной причиной стали не низкие доходы, затруднения с арендой жилья или бытовые проблемы, а моральная усталость от постоянной адаптации в чужой стране.

Украинка вернулась домой из Португалии

Украинская беженка уехала из Украины в сентябре 2023 года. По словам Маши, жизнь за границей требовала постоянно искать новые возможности, налаживать быт и заново выстраивать профессиональный путь. Украинка рассказала, что со временем это превратилось в изнурительный процесс.

"Мне надоело. Мне надоело 2,5 года бегать, искать себя, пристраиваться, подстраиваться, налаживать жизнь с нуля. Я хочу масштабировать то, что у меня есть", — говорит украинка.

По словам Маши, окончательное решение сформировалось после поездки в Украину в марте. Там она снова погрузилась в собственное дело и увидела больше возможностей для развития, чем у эмиграции. Блогер убеждена, что сейчас хочет вкладывать силы не в очередную адаптацию в другой стране, а в расширение деятельности дома.

В то же время украинка предостерегла тех, кто только рассматривает переезд в Португалию. По ее мнению, эмиграция без четкого плана трудоустройства, отдаленной работы или профессии, востребованной на местном рынке, может привести к разочарованию.

Маша отметила, что диплом сам по себе не гарантирует стабильный доход за границей. В частности, специалистам с гуманитарным образованием часто труднее найти работу по специальности без знания языка, подтверждения квалификации или дополнительных навыков.

Маша уже вернулась в Украину и продолжает публиковать свои сообщения в соцсетях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинке беженцы, которая рассказала, что ее бесит в Испании.

Также "Комментарии" писали, что украинцы массово покидают Польшу.