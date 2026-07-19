Українка повернулася з Польщі та назвала головний мінус життя за кордоном

Все більше українців, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни, діляться досвідом повернення додому. Однією з причин такого рішення стає не лише бажання бути ближче до рідних, а й відчутна різниця у вартості життя та послуг. Українка Юлія, яка прожила в Польщі півтора року, розповіла про свої враження після повернення та назвала головний недолік життя за кордоном.

Біженка розповіла про повернення в Україну з Польщі. Фото: @yliya.kovalichuk

У відео, опублікованому yliya.kovalichuk в TikTok, Юлія зізналася, що вже через кілька днів після приїзду додому відчула, ніби ніколи й не залишала Україну.

"Життя йде, як і раніше. Так, триває війна, але народжуються діти, люди працюють, життя продовжується", — сказала жінка на відео.

За словами українки, повернення не викликає у неї фінансових побоювань. Вона переконана, що за наявності стабільної роботи та гідного доходу жити в Україні цілком комфортно, а ціни на повсякденні товари не здаються критичними.

Найбільше її здивувала різниця у вартості медичних послуг, особливо стоматології. Юлія розповіла, що лікування одного зуба її доньці в Україні коштувало 7 200 гривень. За її оцінкою, аналогічна процедура у Польщі обійшлася б приблизно у 1 000 доларів, тобто більш ніж у 40 тисяч гривень.

Саме тому українка назвала вітчизняну стоматологію "дуже доступною" порівняно з польськими розцінками.

Історія Юлії стала черговим прикладом того, як українці, які певний час прожили за кордоном, переосмислюють переваги й недоліки життя в різних країнах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українці поступово залишають польський ринок праці. Як наслідок, Польща шукає працівників з Азії та Південної Америки.

Також "Коментарі" писали, що українка втекла з Португалії та розказала правду про життя за кордоном.