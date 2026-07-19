Украинка вернулась из Польши и назвала главный минус жизни за границей

Все больше украинцев, уехавших за границу после начала полномасштабной войны, делятся опытом возвращения домой. Одной из причин такого решения становится не только желание быть ближе к родным, но и ощутимая разница в стоимости жизни и услуг. Украинка Юлия, прожившая в Польше полтора года, рассказала о своих впечатлениях по возвращении и назвала главный недостаток жизни за границей.

Беженко рассказала о возвращении в Украину из Польши. Фото: @yliya.kovalichuk

В видео, опубликованном yliya.kovalichuk в TikTok, Юлия призналась, что уже через несколько дней после приезда домой почувствовала, что никогда и не покидала Украину.

"Жизнь идет по-прежнему. Да, идет война, но рождаются дети, люди работают, жизнь продолжается", — сказала женщина на видео.

По словам украинки, возвращение не вызывает у нее финансовых опасений. Она уверена, что при наличии стабильной работы и достойного дохода жить в Украине вполне комфортно, а цены на повседневные товары не кажутся критическими.

Больше ее удивила разница в стоимости медицинских услуг, особенно стоматологии. Юлия рассказала, что лечение одного зуба ее дочери в Украине стоило 7200 гривен. По ее оценке, аналогичная процедура в Польше обошлась бы примерно в 1000 долларов, то есть более 40 тысяч гривен.

Именно поэтому украинка назвала отечественную стоматологию очень доступной по сравнению с польскими расценками.

История Юлии стала очередным примером того, как украинцы, некоторое время прожившие за границей, переосмысливают преимущества и недостатки жизни в разных странах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в стране постепенно покидают польский рынок труда. В результате Польша ищет работников из Азии и Южной Америки.

Также "Комментарии" писали, что украинка сбежала из Португалии и рассказала правду о жизни за границей.