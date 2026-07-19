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Украинка вернулась из Польши и назвала главный минус жизни за границей

Украинка, прожившая в Польше полтора года, рассказала о возвращении домой

19 июля 2026, 17:05
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Slava Kot

Все больше украинцев, уехавших за границу после начала полномасштабной войны, делятся опытом возвращения домой. Одной из причин такого решения становится не только желание быть ближе к родным, но и ощутимая разница в стоимости жизни и услуг. Украинка Юлия, прожившая в Польше полтора года, рассказала о своих впечатлениях по возвращении и назвала главный недостаток жизни за границей.

Украинка вернулась из Польши и назвала главный минус жизни за границей

Беженко рассказала о возвращении в Украину из Польши. Фото: @yliya.kovalichuk

В видео, опубликованном yliya.kovalichuk в TikTok, Юлия призналась, что уже через несколько дней после приезда домой почувствовала, что никогда и не покидала Украину.

"Жизнь идет по-прежнему. Да, идет война, но рождаются дети, люди работают, жизнь продолжается", — сказала женщина на видео.

По словам украинки, возвращение не вызывает у нее финансовых опасений. Она уверена, что при наличии стабильной работы и достойного дохода жить в Украине вполне комфортно, а цены на повседневные товары не кажутся критическими.

Больше ее удивила разница в стоимости медицинских услуг, особенно стоматологии. Юлия рассказала, что лечение одного зуба ее дочери в Украине стоило 7200 гривен. По ее оценке, аналогичная процедура в Польше обошлась бы примерно в 1000 долларов, то есть более 40 тысяч гривен.

Именно поэтому украинка назвала отечественную стоматологию очень доступной по сравнению с польскими расценками.

История Юлии стала очередным примером того, как украинцы, некоторое время прожившие за границей, переосмысливают преимущества и недостатки жизни в разных странах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в стране постепенно покидают польский рынок труда. В результате Польша ищет работников из Азии и Южной Америки.

Также "Комментарии" писали, что украинка сбежала из Португалии и рассказала правду о жизни за границей.



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