Українці масово виїжджають з однієї країни ЄС: що сталося

Все більше українських біженців, які отримали тимчасовий захист у Фінляндії, вирішують залишити країну та переїхати до інших держав Європейського Союзу. Головним фактором для українців стали труднощі з працевлаштуванням та невизначеність щодо майбутнього статусу перебування.

За даними Міністерства внутрішніх справ Фінляндії, після початку повномасштабної війни до країни прибуло близько 90 тисяч українських біженців. Однак нині там залишаються 50 тисяч осіб. Інші або повернулися до України, або переїхали до інших країн ЄС у пошуках роботи. Таким чином країну залишили майже половина українців.

Однією з головних проблем українці називають складний ринок праці у Фінляндії. У багатьох сферах роботодавці вимагають знання фінської мови, що значно ускладнює працевлаштування для іноземців.

25-річна українка Владислава Онуфрієнко розповіла журналістам фінського видання Yle, що кілька років намагалася налагодити життя у Фінляндії. Вона мала власну справу у сфері краси, а згодом працювала в університетській їдальні. Однак після її закриття знайти нову роботу не змогла.

"На жаль, моє життя у Фінляндії не склалося. Я намагалася робити все, що могла. У мене таке відчуття, що ця країна мене тут не хоче. З того часу я нікуди не змогла влаштуватися на роботу. Хоча у мене є всі необхідні сертифікати і я володію чотирма мовами", — розповіла Онуфрієнко.

Подібна ситуація і в інженера-будівельника Андрія Камінського, який також безуспішно шукав роботу у Фінляндії.

"Шукаю роботу, але нічого не знаходжу. Навіть на фермах вимагають знання фінської мови, англійської недостатньо. Щотижня надсилаю десятки резюме, на більшість із них я навіть не отримую відмови", — розповів Камінський.

За даними міжнародних досліджень, рівень працевлаштування українців у Фінляндії становить близько 40%, тоді як середній показник у Європі сягає 57%.

Скільки українців знаходять роботу та працюють в країнах ЄС

Як наслідок частина українців обирає інші країни ЄС, де знайти роботу простіше. Українська біженка з Покровська Ганна Дідьковська пів року не могла знайти роботу у Фінляндії. Через це жінка з двома дітьми залишила країну та переїхала до Угорщини. Тут рівень працевлаштування українців сягає 71%.

"Фінляндія мені подобалася, красива країна, приємні люди. Але я не могла знайти роботу. А в Угорщині у місті Дьйор мене одразу взяли працювати на автомобільний завод. На заводах є спеціальні адміністратори-перекладачі для українців", — розповіла Дідьковська.

Додаткову невизначеність для українських біженців створює і майбутнє тимчасового захисту. Наразі він діє до березня 2027 року, однак подальших рішень щодо його продовження поки немає.

