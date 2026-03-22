Українські біженці масово тікають з 4 країн ЄС: куди їдуть

Кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, продовжує зростати, однак дедалі більше людей змінюють країни проживання. Частина біженців залишає держави, де вони оселилися раніше, і переїжджає до інших країн у пошуках кращих умов.

Українські біженці. Фото з відкритих джерел

За даними Євростату, станом на кінець січня 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,38 млн громадян України. Порівняно з груднем минулого року їхня кількість зросла на понад 23 тисячі осіб, або на 0,5%.

Найбільше українських біженців, як і раніше, проживає в Німеччині — понад 1,26 млн осіб. Друге місце за кількістю українців посідає Польща, де перебуває майже 966 тисяч людей. Третім найбільшим центром тимчасового захисту для українських біженців залишається Чехія. У країні проживає понад 397 тисяч українців.

У січні найбільше зростання кількості біженців зафіксували саме в Німеччині (на 9 610), Чехії (на 4 130) та Іспанії (на 2 560).

Водночас у кількох країнах ЄС спостерігалося скорочення числа українських біженців. Найбільше українців виїхало з Польщі (3 250), а також із Кіпру (1 235), Франції (730) та Естонії (545).

