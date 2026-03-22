Украинские беженцы массово бегут из 4 стран ЕС: куда едут

Количество украинцев, которые находятся под временной защитой в странах Европейского Союза, продолжает расти, однако все больше людей меняют страны проживания. Часть беженцев покидает государства, где они поселились раньше, и переезжает в другие страны в поисках лучших условий.

По данным Евростата, на конец января 2026 года статус временной защиты в ЕС имели 4,38 млн граждан Украины. По сравнению с декабрем прошлого года их количество выросло более чем на 23 тысячи человек, или на 0,5%.

Больше всего украинских беженцев по-прежнему проживает в Германии – более 1,26 млн человек. Второе место по количеству украинцев занимает Польша, где находится около 966 тысяч человек. Третьим крупнейшим центром временной защиты украинских беженцев остается Чехия. В стране проживает более 397 тысяч украинцев.

В январе наибольший рост числа беженцев зафиксировали именно в Германии (на 9610), Чехии (на 4130) и Испании (на 2560).

В то же время в нескольких странах ЕС наблюдалось сокращение числа украинских беженцев. Больше украинцев выехало из Польши (3 250), а также из Кипра (1 235), Франции (730) и Эстонии (545).

