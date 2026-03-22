Главная Новости Общество Беженцы Украинские беженцы массово бегут из 4 стран ЕС: куда едут
Украинские беженцы массово бегут из 4 стран ЕС: куда едут

В ЕС находится более 4,3 млн. украинских беженцев.

22 марта 2026, 14:55
Slava Kot

Количество украинцев, которые находятся под временной защитой в странах Европейского Союза, продолжает расти, однако все больше людей меняют страны проживания. Часть беженцев покидает государства, где они поселились раньше, и переезжает в другие страны в поисках лучших условий.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

По данным Евростата, на конец января 2026 года статус временной защиты в ЕС имели 4,38 млн граждан Украины. По сравнению с декабрем прошлого года их количество выросло более чем на 23 тысячи человек, или на 0,5%.

Больше всего украинских беженцев по-прежнему проживает в Германии – более 1,26 млн человек. Второе место по количеству украинцев занимает Польша, где находится около 966 тысяч человек. Третьим крупнейшим центром временной защиты украинских беженцев остается Чехия. В стране проживает более 397 тысяч украинцев.

В январе наибольший рост числа беженцев зафиксировали именно в Германии (на 9610), Чехии (на 4130) и Испании (на 2560).

В то же время в нескольких странах ЕС наблюдалось сокращение числа украинских беженцев. Больше украинцев выехало из Польши (3 250), а также из Кипра (1 235), Франции (730) и Эстонии (545).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка пожаловалась на отсутствие "нормальных" мужчин в Германии. По ее словам, устроить личную жизнь за границей оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала.

Также "Комментарии" писали, что украинка показала квартиру в Варшаве, арендуемую за 140 тысяч, чем удивила других украинцев в Польше. Однако, несмотря на столь высокую цену, квартира имеет несколько важных минусов.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Temporary_protection_for_persons_fleeing_Ukraine_-_monthly_statistics
