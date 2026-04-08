Украинцы массово уезжают из одной страны ЕС: что произошло

Все больше украинских беженцев, получивших временную защиту в Финляндии, решают покинуть страну и переехать в другие государства Европейского Союза. Главным фактором для украинцев стали трудности с трудоустройством и неопределенность будущего статуса пребывания.

Украинцы уезжают из Финляндии. Фото из открытых источников

По данным Министерства внутренних дел Финляндии, после начала полномасштабной войны в страну прибыло около 90 тысяч украинских беженцев. Однако сейчас там остаются 50 тысяч человек. Другие либо вернулись в Украину, либо переехали в другие страны ЕС в поисках работы. Таким образом, страну покинули почти половина украинцев.

Одной из главных проблем украинцы называют сложный рынок труда в Финляндии. Во многих областях работодатели требуют знания финского языка, что значительно усложняет трудоустройство для иностранцев.

25-летняя украинка Владислава Онуфриенко рассказала журналистам финского издания Yle, что несколько лет пыталась наладить жизнь в Финляндии. Она имела собственное дело в сфере красоты, а затем работала в университетской столовой. Однако после ее закрытия найти новую работу не смогла.

"К сожалению, моя жизнь в Финляндии не сложилась. Я пыталась делать все, что могла. У меня такое ощущение, что эта страна меня здесь не хочет. С тех пор я никуда не смогла устроиться на работу. Хотя у меня есть все необходимые сертификаты, и я владею четырьмя языками", — рассказала Онуфриенко.

Похожая ситуация и у инженера-строителя Андрея Каминского, который тоже безуспешно искал работу в Финляндии.

"Ищу работу, но ничего не нахожу. Даже на фермах требуют знания финского языка, английского недостаточно. Еженедельно присылаю десятки резюме, на большинство из них я даже не получаю отказа", — рассказал Каминский.

По данным международных исследований, уровень трудоустройства украинцев в Финляндии составляет около 40%, в то время как средний показатель в Европе достигает 57%.

Сколько украинцев находят работу и работают в странах ЕС

Как следствие, часть украинцев выбирает другие страны ЕС, где найти работу проще. Украинская беженка из Покровска Анна Дидьковская полгода не могла найти работу в Финляндии. Поэтому женщина с двумя детьми покинула страну и переехала в Венгрию. Здесь уровень трудоустройства украинцев достигает 71%.

"Финляндия мне нравилась, красивая страна, приятные люди. Но я не могла найти работу. А в Венгрии в городе Дьер меня сразу взяли работать на автомобильный завод. На заводах есть специальные администраторы-переводчики для украинцев", — рассказала Дидьковская.

Дополнительную неопределенность для украинских беженцев создает будущее временной защиты. Пока она действует до марта 2027 года, однако дальнейших решений по ее продлению пока нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово бегут из 4 стран ЕС.

Также "Комментарии" писали, что в Ирландии предлагают украинским беженцам 2500 евро.