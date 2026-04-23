Українці масово їдуть з однієї країни ЄС: посол озвучила нові цифри

Естонія, яка на початку повномасштабної війни прийняла десятки тисяч українців, нині фіксує значне скорочення кількості біженців з України. Із 89 тисяч громадян, які прибули до країни після вторгнення Росії, наразі залишаються близько 25 тисяч. Про це повідомила надзвичайний і повноважний посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

Аннела Кольк в інтерв'ю "Главкому" розповіла, що частина українців з Естонії повернулася додому, а інші переїхали до інших держав Європейського Союзу.

"На початку повномасштабного вторгнення Росії до нас приїхало 89 тисяч українців. Згодом частина з них повернулася назад в Україну або переїхала в інші європейські країни. Тож станом на зараз у нас залишаються 25 тис. українських громадян", — розповіла про статистику посол.

За кілька років війни Естонія стала одним із напрямків для тимчасового прихистку українців. Однак нові цифри свідчать, що майже три чверті тих, хто приїхав на початку вторгнення, вже не перебувають у країні.

Точні причини масового від’їзду дипломатка не назвала, але наголосила, що влада Естонії намагається створювати максимально комфортні умови для українських родин, які втратили дім через війну. За словами посла, держава продовжує підтримувати українців житлом, соціальними програмами та інтеграційними ініціативами. Особливу увагу приділяють дітям.

"Ідея в тому, щоб вони не втрачали зв'язок зі своєю культурою, історією та мовою. Якщо вони згодом повернуться в Україну, то зможуть продовжити навчання у себе вдома і не відчувати, що був згаяний час", — заявила Кольк.

Зокрема, в Естонії відкрили спеціальну школу для українських учнів. Навчання там поєднує українську та естонську програми.

