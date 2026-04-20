logo_ukra

BTC/USD

74784

ETH/USD

2285.68

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Біженці Одна з країн Європи платитиме до 10 тисяч євро українцям: як отримати
commentss НОВИНИ Всі новини

Одна з країн Європи платитиме до 10 тисяч євро українцям: як отримати

Ірландія готує нові виплати українцям за добровільне повернення додому. Суми можуть сягати 10 тисяч євро на сім’ю.

20 квітня 2026, 08:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Ірландія готує масштабні зміни у політиці підтримки українських біженців. Уряд країни розглядає варіант поступового згортання частини програм розміщення та одночасно хоче запровадити фінансові виплати для тих українців, які добровільно вирішать повернутися додому.

Ірландія платитиме українцям до 10 тисяч євро. Фото з відкритих джерел

За словами міністра у справах міграції Ірландії Колма Брофі, влада хоче завершити практику, коли частина українців, які прибули на початку повномасштабної війни, тривалий час проживають у житлі, повністю оплаченому державою. Йдеться приблизно про 16 тисяч осіб, які користуються державною підтримкою з 2022 року. Уряд планує поступово переглянути ці контракти протягом наступних 12 місяців.

"Ми хочемо покласти край ситуації, коли 16 000 осіб, які прибули на самому початку, яких фактично розмістила держава з моменту їхнього прибуття, ми виводитимемо звідти. Тому що жодна інша держава ЄС цього не забезпечує. Пакет допомоги для українців має бути пропорційним до тієї щедрості, з якою їх приймали раніше", – сказав Брофі. 

Одним з варіантів, який обговорюють у Дубліні, є спеціальний пакет допомоги для добровільного повернення. Наразі в Ірландії для інших категорій шукачів притулку діє програма, що передбачає такі виплати за повернення додому: до 2500 євро на одну особу або до 10 000 євро на сім’ю. Для громадян України можуть створити окремий механізм з подібними або зміненими умовами.

Також уряд може скоротити компенсації ірландцям, які надають житло українцям у межах державної програми ARP. Зараз виплата становить 600 євро на місяць, але її можуть зменшити до 400 євро, а згодом повністю скасувати. З лютого 2022 року тимчасовий захист в Ірландії отримали понад 125 тисяч українців.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Швеція платитиме 32 000 євро мігрантам, які вирішили повернутися додому.

Також "Коментарі" писали, як живуть українські біженці в Ірландії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.thetimes.com/world/ireland-world/article/ukraine-refugees-immigration-package-ireland-qk5ns56wj
Теги:

Новини

Всі новини