Одна з країн Європи платитиме до 10 тисяч євро українцям: як отримати

Ірландія готує масштабні зміни у політиці підтримки українських біженців. Уряд країни розглядає варіант поступового згортання частини програм розміщення та одночасно хоче запровадити фінансові виплати для тих українців, які добровільно вирішать повернутися додому.

Ірландія платитиме українцям до 10 тисяч євро. Фото з відкритих джерел

За словами міністра у справах міграції Ірландії Колма Брофі, влада хоче завершити практику, коли частина українців, які прибули на початку повномасштабної війни, тривалий час проживають у житлі, повністю оплаченому державою. Йдеться приблизно про 16 тисяч осіб, які користуються державною підтримкою з 2022 року. Уряд планує поступово переглянути ці контракти протягом наступних 12 місяців.

"Ми хочемо покласти край ситуації, коли 16 000 осіб, які прибули на самому початку, яких фактично розмістила держава з моменту їхнього прибуття, ми виводитимемо звідти. Тому що жодна інша держава ЄС цього не забезпечує. Пакет допомоги для українців має бути пропорційним до тієї щедрості, з якою їх приймали раніше", – сказав Брофі.

Одним з варіантів, який обговорюють у Дубліні, є спеціальний пакет допомоги для добровільного повернення. Наразі в Ірландії для інших категорій шукачів притулку діє програма, що передбачає такі виплати за повернення додому: до 2500 євро на одну особу або до 10 000 євро на сім’ю. Для громадян України можуть створити окремий механізм з подібними або зміненими умовами.

Також уряд може скоротити компенсації ірландцям, які надають житло українцям у межах державної програми ARP. Зараз виплата становить 600 євро на місяць, але її можуть зменшити до 400 євро, а згодом повністю скасувати. З лютого 2022 року тимчасовий захист в Ірландії отримали понад 125 тисяч українців.

