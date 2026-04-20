Одна из стран Европы будет платить до 10 тысяч евро украинцам: как получить

Ирландия готовит масштабные перемены в политике поддержки украинских беженцев. Правительство страны рассматривает вариант постепенного сворачивания части программ размещения и одновременно хочет ввести финансовые выплаты для украинцев, которые добровольно решат вернуться домой.

Ирландия будет платить украинцам до 10 тысяч евро. Фото из открытых источников

По словам министра по делам миграции Ирландии Колма Брофи, власти хотят завершить практику, когда часть украинцев, прибывших в начале полномасштабной войны, длительное время проживают в жилье, полностью оплаченном государством. Речь идет примерно о 16 тысячах человек, которые пользуются государственной поддержкой с 2022 года. Правительство планирует постепенно пересмотреть эти контракты в течение 12 месяцев.

"Мы хотим положить конец ситуации, когда 16 000 человек, прибывших в самом начале, которых фактически разместило государство с момента их прибытия, мы будем выводить оттуда. Потому что ни одно другое государство ЕС этого не обеспечивает. Пакет помощи для украинцев должен быть пропорционален той щедрости, с которой их принимали раньше", – сказал Брофи.

Одним из вариантов, который обсуждается в Дублине, является специальный пакет помощи для добровольного возвращения. В настоящее время в Ирландии для других категорий искателей убежища действует программа, предусматривающая следующие выплаты за возвращение домой: до 2500 евро на человека или до 10 000 евро на семью. Для граждан Украины могут создать отдельный механизм со схожими или измененными условиями.

Также правительство может сократить компенсации ирландцам, предоставляющим жилье украинцам в рамках государственной программы ARP. Сейчас выплата составляет 600 евро в месяц, но ее могут уменьшить до 400 евро, а затем полностью отменить. С февраля 2022 временную защиту в Ирландии получили более 125 тысяч украинцев.

