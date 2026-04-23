Украинцы массово уезжают из одной страны ЕС: посол озвучила новые цифры

Эстония, которая в начале полномасштабной войны приняла десятки тысяч украинцев, сейчас фиксирует значительное сокращение количества беженцев из Украины. Из 89 тысяч граждан, прибывших в страну после вторжения России, в настоящее время остаются около 25 тысяч. Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

Украинцы массово уезжают из Эстонии. Фото: Canva

Аннела Кольк в интервью "Главкому" рассказала, что часть украинцев из Эстонии вернулась домой, а другие переехали в другие государства Европейского Союза.

"В начале полномасштабного вторжения России к нам приехало 89 тысяч украинцев. Впоследствии часть из них вернулась обратно в Украину или переехала в другие европейские страны. Поэтому на сегодня у нас остаются 25 тыс. украинских граждан", — рассказала о статистике посол.

За несколько лет войны Эстония стала одним из направлений для временного убежища украинцев. Однако новые цифры свидетельствуют, что почти три четверти приехавших в начале вторжения уже не находятся в стране.

Точные причины массового отъезда дипломатка не назвала, но подчеркнула, что власти Эстонии пытаются создавать максимально комфортные условия для украинских семей, потерявших дом из-за войны. По словам посла, государство продолжает поддерживать украинцев жильем, социальными программами и интеграционными инициативами. Особое внимание уделяют детям.

"Идея в том, чтобы они не теряли связь со своей культурой, историей и языком. Если они впоследствии вернутся в Украину, то смогут продолжить обучение у себя дома и не чувствовать, что было упущено время", — заявила Кольк.

В частности, в Эстонии открыли специальную школу для украинских учащихся. Обучение там объединяет украинскую и эстонскую программы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эстония не единственная страна, из которой массово выезжают украинские беженцы. Подобная ситуация наблюдается в Финляндии. Одной из причин стал сложный поиск работы в стране для беженцев из Украины.

