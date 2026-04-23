Украинцы массово уезжают из одной страны ЕС: посол озвучила новые цифры

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Эстония, которая в начале полномасштабной войны приняла десятки тысяч украинцев, сейчас фиксирует значительное сокращение количества беженцев из Украины. Из 89 тысяч граждан, прибывших в страну после вторжения России, в настоящее время остаются около 25 тысяч. Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.
Украинцы массово уезжают из Эстонии. Фото: Canva
Аннела Кольк в интервью "Главкому" рассказала, что часть украинцев из Эстонии вернулась домой, а другие переехали в другие государства Европейского Союза.
За несколько лет войны Эстония стала одним из направлений для временного убежища украинцев. Однако новые цифры свидетельствуют, что почти три четверти приехавших в начале вторжения уже не находятся в стране.
Точные причины массового отъезда дипломатка не назвала, но подчеркнула, что власти Эстонии пытаются создавать максимально комфортные условия для украинских семей, потерявших дом из-за войны. По словам посла, государство продолжает поддерживать украинцев жильем, социальными программами и интеграционными инициативами. Особое внимание уделяют детям.
В частности, в Эстонии открыли специальную школу для украинских учащихся. Обучение там объединяет украинскую и эстонскую программы.
