У Швейцарії український біженець повинен повернути 72 тисячі євро: що сталося

Швейцарський суд зобов’язав 40-річного громадянина України, який проживає в кантоні Во, повернути державі понад 67 тисяч швейцарських франків соціальної допомоги. Це близько 72,5 тисячі євро. Рішення ухвалили після детальної перевірки його фінансового стану та способу життя.

Українця у Швейцарії змусили повернути 72 тис. євро соцдопомоги

За даними суду, українець прибув до Швейцарії влітку 2022 року як біженець та оформив виплати соціальної підтримки, призначені для осіб без достатніх засобів до існування. Водночас перевірка виявила, що чоловік володів автомобілем Porsche вартістю близько 37 тисяч швейцарських франків, що вже саме по собі суперечило умовам отримання допомоги.

Крім того, слідство встановило, що українець регулярно подорожував країнами Європи та був у Франції, Німеччині, Португалії та Італії, де витрачав значні суми. Також було зафіксовано численні фінансові перекази на різні рахунки, переважно в євро, що свідчило про наявність доступу до коштів.

Під час судового розгляду чоловік намагався пояснити походження грошей тим, що нібито бронював авіаквитки для знайомих і організовував їхні поїздки. Однак суд визнав ці аргументи непереконливими та дійшов висновку, що українець мав достатні фінансові ресурси для самостійного утримання. У підсумку суд постановив повернути державі 67 336,20 швейцарських франків.

