В Швейцарии украинский беженец должен вернуть 72 тысяч евро: что произошло

Швейцарский суд обязал 40-летнего гражданина Украины, проживающего в кантоне Во, вернуть государству более 67 тысяч швейцарских франков социальной помощи. Это около 72,5 тысячи евро. Решение было принято после детальной проверки его финансового положения и образа жизни.

Украинца в Швейцарии заставили вернуть 72 тыс. евро соцпомощи

По данным суда, украинец прибыл в Швейцарию летом 2022 как беженец и оформил выплаты социальной поддержки, предназначенные для лиц без достаточных средств к существованию. В то же время, проверка обнаружила, что мужчина владел автомобилем Porsche стоимостью около 37 тысяч швейцарских франков, что уже само по себе противоречило условиям получения помощи.

Кроме того, следствие установило, что украинец регулярно путешествовал по странам Европы и был во Франции, Германии, Португалии и Италии, где тратил значительные суммы. Также были зафиксированы многочисленные финансовые переводы на разные счета, преимущественно в евро, что свидетельствовало о наличии доступа к средствам.

Во время судебного разбирательства мужчина пытался объяснить происхождение денег тем, что якобы бронировал авиабилеты для знакомых и организовывал их поездки. Однако суд признал эти аргументы неубедительными и пришел к выводу, что у украинца были достаточные финансовые ресурсы для самостоятельного содержания. В результате суд постановил вернуть государству 67 336,20 швейцарских франков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская беженка рассказала о неожиданных минусах жизни в Швейцарии. Однако, несмотря на их существование, она не собирается возвращаться в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, когда украинские беженцы начнут массово возвращаться домой.