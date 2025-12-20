Коли українські біженці почнуть масово повертатися додому: у НБУ оновили прогноз

Масового повернення українців з-за кордону не варто очікувати як мінімум до 2027 року. Процес репатріації, за прогнозами, відбуватиметься вкрай повільними темпами – приблизно близько 100 тисяч людей на рік. Про це йдеться у інфляційному звіті Національного банку України.

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

У НБУ наголошують, що швидкість повернення громадян безпосередньо залежить від рівня безпеки у країні, темпів відновлення економіки та умов проживання українців у державах Європейського союзу. Навіть після завершення активної фази повномасштабної війни фактор високих ризиків залишатиметься суттєвим стримуючим елементом, який впливатиме на рішення біженців про повернення додому.

Окрема увага у звіті приділена політиці країн ЄС щодо українських громадян. За оцінкою Нацбанку, чинні соціальні та трудові умови в Європі знижують мотивацію українців до швидкого повернення. У разі покращення ситуації з безпекою значна частина людей все одно може залишитися за кордоном, оскільки економічне відновлення України буде поступовим, а рівень життя – нестабільним.

Згідно з прогнозами НБУ, у 2025 році чистий відтік населення становитиме близько 200 тисяч осіб. Аналогічний рівень міграційних втрат очікується і 2026 року. Лише 2027 року експерти прогнозують початок поступового повернення громадян – близько 100 тисяч людей протягом року. Цей показник суттєво нижчий за попередні очікування, які передбачали повернення до 500 тисяч українців.

У Нацбанку наголошують, що демографічна ситуація залишається одним із ключових викликів для економіки країни і впливатиме на ринок праці, споживчий попит та темпи відновлення України у середньостроковій перспективі.

