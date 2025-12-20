Когда украинские беженцы начнут массово возвращаться домой: в НБУ обновили прогноз

Массового возвращения украинцев из-за границы не стоит ожидать как минимум до 2027 года. Процесс репатриации, по прогнозам, будет происходить крайне медленными темпами – ориентировочно около 100 тысяч человек в год. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В НБУ отмечают, что скорость возвращения граждан напрямую зависит от уровня безопасности в стране, темпов восстановления экономики и условий проживания украинцев в государствах Европейского союза. Даже после завершения активной фазы полномасштабной войны фактор высоких рисков будет оставаться существенным сдерживающим элементом, влияющим на решение беженцев о возвращении домой.

Отдельное внимание в отчете уделено политике стран ЕС в отношении украинских граждан. По оценке Нацбанка, действующие социальные и трудовые условия в Европе снижают мотивацию украинцев к быстрому возвращению. В случае улучшения ситуации с безопасностью значительная часть людей все равно может остаться за границей, поскольку экономическое восстановление Украины будет постепенным, а уровень жизни — нестабильным.

Согласно прогнозам НБУ, в 2025 году чистый отток населения составит около 200 тысяч человек. Аналогичный уровень миграционных потерь ожидается и в 2026 году. Лишь в 2027 году эксперты прогнозируют начало постепенного возвращения граждан – около 100 тысяч человек в течение года. Этот показатель существенно ниже предыдущих ожиданий, которые предполагали возвращение до 500 тысяч украинцев.

В Нацбанке подчеркивают, что демографическая ситуация остается одним из ключевых вызовов для экономики страны и будет оказывать влияние на рынок труда, потребительский спрос и темпы восстановления Украины в среднесрочной перспективе.

