Тривожні цифри: скільки українців повернеться додому після закінчення війни

Голова Офісу міграційної політики та президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник вважає, що швидкого та масового повернення українців не відбудеться. За його словами, після закінчення війни додому приїдуть лише близько 10-15% українських біженців.

Василь Воскобойник в інтерв’ю YouTube-каналу "ДумаЙ" розповів, що закінчення війни не означатиме негайного повернення мільйонів людей. За його словами, українці за кордоном будуть оцінюватимуть власні можливості та умови життя там і порівнювати їх з Україною.

"Закінчення війни не означає, що одразу українці почнуть збирати речі і повертатися в Україну. Левова частка людей, хто готовий повертатися на батьківщину, буде зважувати те, що вони мають за кордоном, і те, що вони будуть потенційно мати в Україні", — сказав Воскобойник.

За його оцінками, додому можуть повернутися приблизно 10-15% українців, які зараз перебувають за кордоном. Наразі статус тимчасового захисту в європейських країнах мають близько 4,2 мільйона українців, тоді як загалом у Європі проживає приблизно 6,5 мільйона громадян України.

"От з цих якраз людей ми можемо розраховувати на повернення у найближчі два роки після закінчення війни від 200 тисяч до 1 мільйона. Це ті люди, котрі можуть в дійсності повернутися назад в Україну", — додав Воскобойник.

