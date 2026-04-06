Тревожные цифры: сколько украинцев вернется домой после окончания войны

Глава Офиса миграционной политики и президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что быстрого и массового возвращения украинцев не произойдет. По его словам, после окончания войны домой приедут всего около 10-15% украинских беженцев.

Украинские беженцы.

Василий Воскобойник в интервью YouTube-каналу "ДумаЙ" рассказал, что окончание войны не будет означать немедленного возвращения миллионов людей. По его словам, украинцы за рубежом будут оценивать собственные возможности и условия жизни там и сравнивать их с Украиной.

"Окончание войны не означает, что сразу украинцы начнут собирать вещи и возвращаться в Украину. Львиная доля людей, готовых возвращаться на родину, будет взвешивать то, что у них есть за рубежом, и то, что они будут потенциально иметь в Украине", — сказал Воскобойник.

По его оценкам, домой могут вернуться около 10-15% украинцев, которые сейчас находятся за границей. В настоящее время статус временной защиты в европейских странах имеют около 4,2 миллиона украинцев, тогда как в Европе проживает примерно 6,5 миллиона граждан Украины.

"Вот из этих людей мы можем рассчитывать на возвращение в ближайшие два года после окончания войны от 200 тысяч до 1 миллиона. Это те люди, которые могут в действительности вернуться обратно в Украину", — добавил Воскобойник.

