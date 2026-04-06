logo

BTC/USD

69717

ETH/USD

2151.32

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Беженцы Тревожные цифры: сколько украинцев вернется домой после окончания войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Тревожные цифры: сколько украинцев вернется домой после окончания войны

После войны в Украину могут вернуться только 10-15% беженцев.

6 апреля 2026, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Глава Офиса миграционной политики и президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что быстрого и массового возвращения украинцев не произойдет. По его словам, после окончания войны домой приедут всего около 10-15% украинских беженцев.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Василий Воскобойник в интервью YouTube-каналу "ДумаЙ" рассказал, что окончание войны не будет означать немедленного возвращения миллионов людей. По его словам, украинцы за рубежом будут оценивать собственные возможности и условия жизни там и сравнивать их с Украиной.

"Окончание войны не означает, что сразу украинцы начнут собирать вещи и возвращаться в Украину. Львиная доля людей, готовых возвращаться на родину, будет взвешивать то, что у них есть за рубежом, и то, что они будут потенциально иметь в Украине", — сказал Воскобойник.

По его оценкам, домой могут вернуться около 10-15% украинцев, которые сейчас находятся за границей. В настоящее время статус временной защиты в европейских странах имеют около 4,2 миллиона украинцев, тогда как в Европе проживает примерно 6,5 миллиона граждан Украины.

"Вот из этих людей мы можем рассчитывать на возвращение в ближайшие два года после окончания войны от 200 тысяч до 1 миллиона. Это те люди, которые могут в действительности вернуться обратно в Украину", — добавил Воскобойник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово уезжают из 4 стран ЕС.

Также "Комментарии" писали, что украинка назвала неожиданные минусы жизни в Испании.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L9OzMGJqV68
Теги:

Новости

Все новости