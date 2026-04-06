Тревожные цифры: сколько украинцев вернется домой после окончания войны

Глава Офиса миграционной политики и президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает, что быстрого и массового возвращения украинцев не произойдет. По его словам, после окончания войны домой приедут всего около 10-15% украинских беженцев.
Василий Воскобойник в интервью YouTube-каналу "ДумаЙ" рассказал, что окончание войны не будет означать немедленного возвращения миллионов людей. По его словам, украинцы за рубежом будут оценивать собственные возможности и условия жизни там и сравнивать их с Украиной.
По его оценкам, домой могут вернуться около 10-15% украинцев, которые сейчас находятся за границей. В настоящее время статус временной защиты в европейских странах имеют около 4,2 миллиона украинцев, тогда как в Европе проживает примерно 6,5 миллиона граждан Украины.
