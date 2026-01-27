Спростували один з найбільших міфів про українців у Польщі

Один з найпоширеніших міфів про українців у Польщі, нібито вони живуть коштом соціальної допомоги, було спростовано. Як виявилося, близько 80% українців, які мешкають у країні, є економічно активними, тобто мають роботу, сплачують податки та соціальні внески. Про це свідчать дані міжнародної компанії з працевлаштування, які були оприлюднені виданням OBOZ.UA.

Більшість українців працює і платять податки в Польщі. Фото з відкритих джерел

Українці становлять 67% усіх іноземців, зайнятих у польській економіці, і близько 5% від загальної кількості працюючих у країні. Це робить їх ключовою складовою міграційного ринку праці Польщі, особливо в умовах хронічного дефіциту кадрів сусіда України.

"Такі тенденції свідчать про те, що в довгостроковій перспективі українські трудові мігранти можуть перетворитися з тимчасового ресурсу на стійкий опір польського ринку праці. Для бізнесу це означає необхідність інвестувати не лише в оренду, а й у довгострокове утримання та розвиток українських фахівців", – вказують в міжнародній компанії з працевлаштування.

Традиційно українські працівники у Польщі задіяні у логістиці, сфері послуг, переробній промисловості, будівництві та транспорті. Саме ці ринки праці у Польщі мають нестачу робочої сили.

Водночас профіль українських працівників поступово змінюється. Все більше робочих відмовляються від некваліфікованої праці, віддаючи перевагу стабільним роботодавцям з соціальними гарантіями та можливостями професійного розвитку.

