Головна Новини Суспільство Біженці Спростували один з найбільших міфів про українців у Польщі
НОВИНИ

Спростували один з найбільших міфів про українців у Польщі

Більшість українців у Польщі є економічно активними та формують основу міграційного ринку праці країни.

27 січня 2026, 12:35
Автор:
Slava Kot

Один з найпоширеніших міфів про українців у Польщі, нібито вони живуть коштом соціальної допомоги, було спростовано. Як виявилося, близько 80% українців, які мешкають у країні, є економічно активними, тобто мають роботу, сплачують податки та соціальні внески. Про це свідчать дані міжнародної компанії з працевлаштування, які були оприлюднені виданням OBOZ.UA.

Спростували один з найбільших міфів про українців у Польщі

Більшість українців працює і платять податки в Польщі. Фото з відкритих джерел

Українці становлять 67% усіх іноземців, зайнятих у польській економіці, і близько 5% від загальної кількості працюючих у країні. Це робить їх ключовою складовою міграційного ринку праці Польщі, особливо в умовах хронічного дефіциту кадрів сусіда України.

"Такі тенденції свідчать про те, що в довгостроковій перспективі українські трудові мігранти можуть перетворитися з тимчасового ресурсу на стійкий опір польського ринку праці. Для бізнесу це означає необхідність інвестувати не лише в оренду, а й у довгострокове утримання та розвиток українських фахівців", – вказують в міжнародній компанії з працевлаштування.

Традиційно українські працівники у Польщі задіяні у логістиці, сфері послуг, переробній промисловості, будівництві та транспорті. Саме ці ринки праці у Польщі мають нестачу робочої сили. 

Водночас профіль українських працівників поступово змінюється. Все більше робочих відмовляються від некваліфікованої праці, віддаючи перевагу стабільним роботодавцям з соціальними гарантіями та можливостями професійного розвитку. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, скільки українців насправді хочуть залишитися в Польщі.

Також "Коментарі" писали про те, скільки українців у 2025 році виїхали та не повернулися з-за кордону.



Джерело: https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/poshirenij-mif-pro-ukraintsiv-u-polschi-sprostuvali-pratsyuyut-ne-lishe-riznorobochimi.htm
