Скільки українців насправді хочуть залишитися в Польщі

Slava Kot
Близько 40% дорослих українських іммігрантів у Польщі мають високу або дуже високу ймовірність залишитися в країні назавжди. Таких висновків дійшли аналітики Польського економічного інституту (PIE), проаналізувавши мотивації, плани та рівень інтеграції українців, які виїхали до Польщі після початку повномасштабної війни.
Українські біженці. Фото з відкритих джерел
Дослідження виявило, що рішення залишитися у Польщі для українців дедалі частіше визначають не гроші чи робота, а психологічні, емоційні та ідентифікаційні чинники, зокрема відчуття безпеки, стабільності та зв’язку з країною перебування.
У звіті PIE зазначається, що чотири з десяти українських іммігрантів демонструють чітку готовність до довгострокового життя в Польщі. Представники цієї групи частіше планують своє майбутнє в Польщі, подають або планують подати документи на польське громадянство та декларують сильний соціальний та культурний зв’язок із країною. Для них Польща поступово перестає бути тимчасовим прихистком і стає новим домом.
Водночас близько 60% українців залишаються у так званій перехідній або прагматичній фазі. Їхнє перебування в Польщі пояснюється насамперед поточними обставинами: роботою, економічною ситуацією або відсутністю реальних альтернатив. Ця група рідше має чіткі плани щодо майбутнього і значно менш охоче декларує намір залишитися назавжди або повертатися в Україну.
Автори дослідження підкреслюють, що високий рівень інтеграції справді підвищує шанси на довгострокове перебування, але не гарантує його.
Один із найбільш показових висновків дослідження стало те, що фактори ідентичності впливають на рішення залишитися в Польщі більш ніж у чотири рази сильніше, ніж суто економічні міркування.
