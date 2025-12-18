Сколько украинцев действительно хотят остаться в Польше

Рубрики
Около 40% взрослых украинских иммигрантов в Польше обладают высокой или очень высокой вероятностью остаться в стране навсегда. К таким выводам пришли аналитики Польского экономического института (PIE), проанализировав мотивации, планы и уровень интеграции украинцев, выехавших в Польшу после начала полномасштабной войны.
Исследование показало, что решение остаться в Польше для украинцев все чаще определяют не деньги или работа, а психологические, эмоциональные и идентификационные факторы, в том числе ощущение безопасности, стабильности и связи со страной пребывания.
В отчете PIE отмечается, что четыре из десяти украинских иммигрантов демонстрируют четкую готовность к долгосрочной жизни в Польше. Представители этой группы чаще планируют свое будущее в Польше, представляют или планируют подать документы на польское гражданство и декларируют сильную социальную и культурную связь со страной. Для них Польша постепенно перестает быть временным пристанищем и становится новым домом.
В то же время, около 60% украинцев остаются в так называемой переходной или прагматичной фазе. Их пребывание в Польше объясняется, прежде всего, текущими обстоятельствами: работой, экономической ситуацией или отсутствием реальных альтернатив. Эта группа реже имеет четкие планы по будущему и гораздо менее охотно декларирует намерение остаться навсегда или возвращаться в Украину.
Авторы исследования подчеркивают, что высокий уровень интеграции действительно повышает шансы на длительное пребывание, но не гарантирует его.
Одним из наиболее показательных выводов исследования стало то, что факторы идентичности влияют на решение остаться в Польше более чем в четыре раза сильнее сугубо экономических соображений.
