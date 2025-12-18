Сколько украинцев действительно хотят остаться в Польше

Около 40% взрослых украинских иммигрантов в Польше обладают высокой или очень высокой вероятностью остаться в стране навсегда. К таким выводам пришли аналитики Польского экономического института (PIE), проанализировав мотивации, планы и уровень интеграции украинцев, выехавших в Польшу после начала полномасштабной войны.

Украинские беженцы.

Исследование показало, что решение остаться в Польше для украинцев все чаще определяют не деньги или работа, а психологические, эмоциональные и идентификационные факторы, в том числе ощущение безопасности, стабильности и связи со страной пребывания.

В отчете PIE отмечается, что четыре из десяти украинских иммигрантов демонстрируют четкую готовность к долгосрочной жизни в Польше. Представители этой группы чаще планируют свое будущее в Польше, представляют или планируют подать документы на польское гражданство и декларируют сильную социальную и культурную связь со страной. Для них Польша постепенно перестает быть временным пристанищем и становится новым домом.

В то же время, около 60% украинцев остаются в так называемой переходной или прагматичной фазе. Их пребывание в Польше объясняется, прежде всего, текущими обстоятельствами: работой, экономической ситуацией или отсутствием реальных альтернатив. Эта группа реже имеет четкие планы по будущему и гораздо менее охотно декларирует намерение остаться навсегда или возвращаться в Украину.

Авторы исследования подчеркивают, что высокий уровень интеграции действительно повышает шансы на длительное пребывание, но не гарантирует его.

"Даже хорошо интегрированные иммигранты могут принять решение о выезде, в то время как люди с низким уровнем интеграции иногда остаются из-за отсутствия альтернатив", — отмечают эксперты PIE.

Одним из наиболее показательных выводов исследования стало то, что факторы идентичности влияют на решение остаться в Польше более чем в четыре раза сильнее сугубо экономических соображений.

