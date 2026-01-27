logo

Опровергли один из самых больших мифов об украинцах в Польше
commentss НОВОСТИ Все новости

Опровергли один из самых больших мифов об украинцах в Польше

Большинство украинцев в Польше экономически активны и формируют основу миграционного рынка труда страны.

27 января 2026, 12:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Один из самых распространенных мифов об украинцах в Польше, якобы живущих на средства социальной помощи, был опровергнут. Как оказалось, около 80% проживающих в стране украинцев являются экономически активными, то есть имеют работу, платят налоги и социальные взносы. Об этом свидетельствуют данные международной компании по трудоустройству, обнародованные изданием OBOZ.UA.

Опровергли один из самых больших мифов об украинцах в Польше

Большинство украинцев работают и платят налоги в Польше. Фото из открытых источников

Украинцы составляют 67% всех иностранцев, занятых в польской экономике, и около 5% от общего числа работающих в стране. Это делает их ключевой составляющей миграционного рынка труда в Польше, особенно в условиях хронического дефицита кадров соседа Украины.

"Такие тенденции свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе украинские трудовые мигранты могут превратиться из временного ресурса в устойчивое сопротивление польского рынка труда. Для бизнеса это означает необходимость инвестировать не только в аренду, но и в долгосрочное содержание и развитие украинских специалистов", – указывают в международной компании по трудоустройству.

Традиционно украинские работники в Польше задействованы в логистике, сфере услуг, перерабатывающей промышленности, строительстве и транспорте. Именно эти рынки труда в Польше имеют нехватку рабочей силы.

В то же время, профиль украинских работников постепенно меняется. Все больше рабочих отказываются от неквалифицированного труда, предпочитая стабильного работодателя с социальными гарантиями и возможностями профессионального развития.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинцев действительно хотят остаться в Польше.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев в 2025 году уехали и не вернулись из-за границы.



Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/poshirenij-mif-pro-ukraintsiv-u-polschi-sprostuvali-pratsyuyut-ne-lishe-riznorobochimi.htm
