Скільки українців у 2025 році виїхали та не повернулися з-за кордону
НОВИНИ

Скільки українців у 2025 році виїхали та не повернулися з-за кордону

Число українців, які виїхали за кордон і не повернулися, скоротилося у півтора рази порівняно з 2024 роком

22 січня 2026, 12:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

2025 року з України за кордон виїхали і так і не повернулися 290,3 тис. громадян. Це у 1,5 рази менше, ніж роком раніше, коли кількість так званих "умовних неповернень" становила майже 443 тис. осіб. Про це свідчать дані дослідження аналітичного сервісу Опендатабот.

Скільки українців у 2025 році виїхали та не повернулися з-за кордону

Українські біженці. Фото: з відкритих джерел

Відповідно до звіту, протягом 2025 року було зафіксовано 37 088 261 офіційний перетин державного кордону. З них 18,4 млн. разів люди в'їжджали в Україну і 18,7 млн. разів – виїжджали з країни. При цьому 86% усіх перетинів припадали саме на громадян України.

Аналітики зазначають, що мобільність українців продовжує зростати. У середньому минулого року кордон перетинали близько 2,7 млн разів на місяць, тоді як попередні роки цей показник тримався на рівні приблизно 2,5 млн. Незважаючи на збільшення загальної кількості поїздок, різниця між тими, хто виїхав і повернувся, поступово скорочується.

Так, за рік за межі країни виїхали 16,1 млн. українців, а повернулися назад 15,8 млн. Підсумкова різниця і сформувала показник у 290 тис. осіб, які не повернулися в Україну станом на кінець року.

Загалом за чотири роки повномасштабної війни з підконтрольної території України офіційно виїхали та не повернулися близько 3,1 млн. громадян. При цьому 72% цієї кількості припало на перший рік після початку повномасштабного вторгнення, коли міграційні потоки були найбільш інтенсивними.

Експерти зазначають, що поточна динаміка може свідчити про поступову стабілізацію міграційних процесів, незважаючи на виклики безпеки та економіки, що зберігаються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в ЄС змінюється кількість українських біженців : Євростат назвав нові цифри.




