В ЕС меняется количество украинских беженцев: Евростат назвал новые цифры

Маламура Сергій
В странах Евросоюза растет количество украинских беженцев. За месяц число украинцев со статусом временной защиты выросло более чем на 30 тысяч.
Украинские беженцы в Европе. Фото: из открытых источников
При этом доля мужчин среди беженцев продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
По состоянию на 30 ноября 2025 года в ЕС было зарегистрировано 4,33 миллиона граждан Украины, уехавших после начала полномасштабного вторжения и получивших временную защиту. По сравнению с концом октября это количество выросло на 30 615 человек.
Больше всего украинцев приняли три страны:
Германия — 1 241 000 человек (28,7% от общего количества в ЕС),
Польша — 968 750 человек (22,4%),
Чехия — 392 670 человек (9,1%).
Из 26 государств ЕС рост числа беженцев зафиксирован в 21 стране. Наиболее заметное увеличение в абсолютных цифрах произошло в Германии (11 040), Польше (3 745) и Испании (2 810). В то же время, сокращение количества украинцев зафиксировали, в частности, во Франции (-870) и Литве (-575).
Высокую концентрацию лиц с временной защитой в пересчете на тысячу жителей имеют:
Чехия — 36,0,
Польша — 26,5,
Словакия — 25,7.
Для сравнения, средний показатель по ЕС составляет 9,6 тысячи населения.
В ноябре в Евросоюзе было принято 53 735 новых решений о предоставлении временной защиты украинцам. Это на 32,5% меньше, чем в сентябре и на 27,8% меньше, чем в октябре. В Евростате объясняют снижение стабилизацией ситуации после решения правительства Украины в конце августа разрешить мужчинам в возрасте 18–22 лет выезд за границу без ограничений.
К концу ноября 2025 года граждане Украины составили более 98,4% всех лиц, имеющих статус временной защиты в ЕС. В структуре беженцев:
взрослые женщины — 43,6%,
дети и подростки — 30,7%,
взрослые мужчины — 25,7%, то есть чуть больше четверти общего количества.
Как сообщал портал "Комментарии", канцлер Германии Фридрих Мерц недавно выступил с жестким заявлением по поводу уровня занятости украинских беженцев в стране. По его словам, все украинцы, имеющие возможность работать, должны это делать, а не полагаться на государственную помощь от Германии.