Сколько украинцев в 2025 году выехали и не вернулись из-за границы
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев в 2025 году выехали и не вернулись из-за границы

Число украинцев, которые выехали за границу и не вернулись, сократилось в полтора раза по сравнению с 2024 годом

22 января 2026, 12:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В 2025 году из Украины за границу выехали и так и не вернулись 290,3 тыс. граждан. Это в 1,5 раза меньше, чем годом ранее, когда количество так называемых "условных невозвратов" составляло почти 443 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического сервиса Опендатабот.

Сколько украинцев в 2025 году выехали и не вернулись из-за границы

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Согласно отчету, в течение 2025 года было зафиксировано 37 088 261 официальное пересечение государственной границы. Из них 18,4 млн раз люди въезжали в Украину и 18,7 млн раз – выезжали из страны. При этом 86% всех пересечений приходились именно на граждан Украины.

Аналитики отмечают, что мобильность украинцев продолжает расти. В среднем в прошлом году границу пересекали около 2,7 млн раз в месяц, тогда как в предыдущие годы этот показатель держался на уровне примерно 2,5 млн. Несмотря на увеличение общего числа поездок, разница между выехавшими и вернувшимися постепенно сокращается.

Так, за год за пределы страны выехали 16,1 млн украинцев, а вернулись обратно 15,8 млн. Итоговая разница и сформировала показатель в 290 тыс. человек, которые не вернулись в Украину по состоянию на конец года.

В целом за четыре года полномасштабной войны из подконтрольной территории Украины официально выехали и не вернулись около 3,1 млн граждан. При этом 72% от этого количества пришлось на первый год после начала полномасштабного вторжения, когда миграционные потоки были наиболее интенсивными.

Эксперты отмечают, что текущая динамика может свидетельствовать о постепенной стабилизации миграционных процессов, несмотря на сохраняющиеся вызовы безопасности и экономики.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ЕС меняется количество украинских беженцев: Евростат назвал новые цифры.




