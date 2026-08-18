"Не витримала": українська біженка розповіла, чому з Німеччини втекла в Україну

Українка, яка після початку повномасштабної війни виїхала до Німеччини, вирішила повернутися на Батьківщину. За її словами, життя за кордоном, попри стабільність і соціальні гарантії, не змогло замінити їй відчуття дому та душевного спокою.

Українка пояснила, чому виїхала з Німеччини

Українка на ім'я Галина своєю історією поділилася у TikTok. У відео вона розповіла, що не змогла звикнути до життя в Німеччині, хоча багато хто вважає його комфортним і передбачуваним.

"Я повертаюся з Німеччини в Україну. Ось і все. Не витримала я цих шикарних закордонних умов. Не витримала я цієї стабільності. Стабільно пахаєш, стабільно дім, робота. Стабільні стреси. Стабільне безсоння. Стабільні штрафи. Стабільно височенні податки… ти стабільно тут ніхто", — каже Галина.

За словами Галини, найважчим випробуванням стала не матеріальна сторона життя, а постійна туга за домом. Вона зізналася, що серце постійно тягнулося до України, де залишилися рідні люди та звичне середовище.

Жінка визнає, що після повернення доведеться починати життя практично з нуля. Вона не приховує сумнівів щодо фінансових перспектив в Україні, однак переконана, що душевний спокій для неї важливіший.

Історія українки, яка повернулася додому викликала активне обговорення серед користувачів соцмереж. У коментарях багато українців поділилися власним досвідом: "Повернулась додому, вже два роки як"; "Я з Польщі теж повернулася в Україну"; "В Україні добре, але мінус зарплата мала — вижити не можливо"; "Я повернулась в травні 22 року, шкодую"; "Якщо є куди повернутись, то чому ні?".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка назвала несподіваний мінус життя у Німеччині.

Також "Коментарі" писали, що українські біженці масово виїжджають з однієї з найпопулярніших країн ЄС.