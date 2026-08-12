Українці масово виїжджають з однієї з найпопулярніших країн ЄС: куди їдуть

Кількість українців, які користуються тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу, продовжує зростати. Водночас у деяких державах зафіксували протилежну тенденцію — людей, які виїхали, виявилося більше, ніж новоприбулих. Найпомітніше скоротилася кількість українців у Польщі.

Українці виїжджають з Польщі. Фото з відкритих джерел

За даними Євростату, станом на кінець червня 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4 407 675 громадян України. За місяць їхня кількість збільшилася на 24 380 осіб, або 0,6%. Найбільше українців перебуває під тимчасовим захистом у Німеччині — 1,29 млн, Польщі — 961,2 тисячі та Чехії — 390,8 тисячі. На ці три країни припадає близько 60% усіх українців із відповідним статусом у ЄС.

Попри те, що Польща залишається однією з головних країн приїзду для українських біженців, саме там за місяць зафіксували найбільше скорочення кількості людей з тимчасовим захистом. У червні з Польщі виїхало на 6 335 українців більше, ніж прибуло. Це призвело до скорочення кількості отримувачів захисту на 0,7%. Крім Польщі, незначне зменшення українців також зафіксували в Бельгії — на 35 осіб, та Ірландії — на 15.

Скільки Українців в ЄС. Статистика Євростату

Однак у більшості країн ЄС кількість українців зросла. Найбільше українці їдуть до Італії. Тут приріст у абсолютних цифрах становить 4 115 осіб (+8,8%). Далі йдуть Чехія з показником 3 835 українських біженців та Німеччина — 2 960.

Таким чином, статистика Євростату свідчить не про масове повернення українців додому, а радше про перерозподіл тих, хто перебуває під тимчасовим захистом, між країнами ЄС. Понад 98,5% усіх людей із тимчасовим захистом у Євросоюзі становлять громадяни України. Серед них дорослі жінки — 43,4%, дорослі чоловіки — 27%. На неповнолітніх припадає 29,6%.

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