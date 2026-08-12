Украинцы массово выезжают из одной из популярнейших стран ЕС: куда едут

Количество украинцев, пользующихся временной защитой в странах Европейского Союза, продолжает расти. В то же время в некоторых государствах зафиксировали противоположную тенденцию — выехавших людей оказалось больше, чем вновь прибывших. Наиболее заметно сократилось количество украинцев в Польше.

Украинцы уезжают из Польши. Фото из открытых источников

По данным Евростата, по состоянию на конец июня 2026 статус временной защиты в ЕС имели 4 407 675 граждан Украины. За месяц их количество увеличилось на 24 380 человек или 0,6%. Больше всего украинцев находится под временной защитой в Германии — 1,29 млн, Польши — 961,2 тысячи и Чехии — 390,8 тысячи. Эти три страны составляют около 60% всех украинцев с соответствующим статусом в ЕС.

Несмотря на то, что Польша остается одной из главных стран приезда для украинских беженцев, там за месяц зафиксировали наибольшее сокращение количества людей с временной защитой. В июне из Польши выехало на 6335 украинцев больше, чем прибыло. Это привело к сокращению количества получателей защиты на 0,7%. Кроме Польши, незначительное уменьшение украинцев также зафиксировали в Бельгии – на 35 человек и Ирландии – на 15.

Сколько украинцев в ЕС. Статистика Евростата

Однако в большинстве стран ЕС количество украинцев выросло. Больше украинцы едут в Италию. Здесь прирост в абсолютных цифрах составляет 4115 человек (+8,8%). Далее следуют Чехия с показателем 3835 украинских беженцев и Германия — 2960.

Таким образом, статистика Евростата свидетельствует не о массовом возвращении украинцев домой, а скорее о перераспределении находящихся под временной защитой между странами ЕС. Более 98,5% всех людей с временной защитой в Евросоюзе составляют граждане Украины. Среди них взрослые женщины – 43,4%, взрослые мужчины – 27%. На несовершеннолетних приходится 29,6%.

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