"Не выдержала": украинская беженка рассказала, почему из Германии сбежала в Украину

Украинка, после начала полномасштабной войны выехавшая в Германию, решила вернуться на Родину. По ее словам, жизнь за границей, несмотря на стабильность и социальные гарантии, не смогла заменить ей чувство дома и душевного покоя.

Украинка объяснила, почему уехала из Германии

Украинка по имени Галина своей историей поделилась в TikTok. В видео она рассказала, что не смогла привыкнуть к жизни в Германии, хотя многие считают ее комфортной и предсказуемой.

"Я возвращаюсь из Германии в Украину. Вот и все. Не выдержала я этих шикарных заграничных условий. Не выдержала я эту стабильность. Стабильно пахаешь, стабильно дом, работа. Стабильные стрессы. Стабильная бессонница. Стабильные штрафы. Стабильно высокие налоги… ты стабильно здесь никто", – говорит Галина.

По словам Галины, самым тяжелым испытанием стала не материальная сторона жизни, а постоянная тоска по дому. Она призналась, что сердце постоянно тянулось в Украину, где остались родные люди и привычная среда.

Женщина признает, что по возвращении придется начинать жизнь практически с нуля. Она не скрывает сомнений в финансовых перспективах в Украине, однако убеждена, что душевное спокойствие для нее важнее.

История вернувшейся домой вызвала активное обсуждение среди пользователей соцсетей. В комментариях многие украинцы поделились собственным опытом: "Вернулась домой, уже два года как"; "Я из Польши тоже вернулась в Украину"; "В Украине хорошо, но минус зарплата малая, выжить невозможно"; "Я вернулась в мае 22 года, сожалею"; "Если есть куда вернуться, то почему нет?"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка назвала неожиданный минус жизни в Германии.

Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы массово уезжают из одной из популярнейших стран ЕС.