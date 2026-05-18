Канадець пояснив, чому його "бісять" українці: несподівана причина



















У Канаді проживає одна з найбільших українських діаспор у світі, яка становить понад 1 мільйон канадців українського походження. Однак саме нова хвиля мігрантів з України знову змусила канадців звернути увагу до українців. Український блогер під псевдонімом "Канадський Марк" розповів, чому, на його думку, канадців "дуже бісять" українці.

Чому канадців "бісять" українці. Фото з відкритих джерел

У своєму відео український блогер поділився діалогом з канадцем, який спершу шокував його фразою: "Мене дуже бісять українці". Однак далі виявилося, що за цими словами стояло зовсім не роздратування, а захоплення працьовитістю та відповідальністю українців.

За словами блогера, чоловік розповів про українця на ім’я Антон, який орендував у нього підвальне приміщення. Господар дозволив йому жити безкоштовно протягом перших трьох місяців, щоб допомогти адаптуватися після переїзду до Канади. Згодом Антон знайшов роботу далекобійника і вирішив віддячити власнику будинку. Він запропонував самостійно відремонтувати підвал. Канадець погодився, хоча спочатку сумнівався, чи впорається українець з такою роботою.

"Він повністю за три тижні канадцеві зробив підвальне приміщення. Канадець не міг повірити. Він каже, що Антон так працював, ніби він робив це для себе", — говорить блогер та додає, що українець відмовився від грошей – "Ні в якому разі я ці 4 000 в тебе не буду брати, тому що ви в мене не брали гроші за три перших місяці. Це моя вам подяка".

За словами блогера, саме після цього канадець і сказав, що його "бісить" те, наскільки українці працьовиті, витривалі та наполегливі. Він також додав, що саме ці риси, на його думку, допомагають Україні продовжувати опір у війні проти Росії.

"Вони показують стандарти, вони показують те, що потрібно. Те, чого в Канаді бракує. Те, що в Канаді завжди було, але, на жаль, за останні п'ять років пропадає. Мене бісить те в українцях, які вони працьовиті, як вони не здаються. Тому що ви настирливі, ви працьовиті, ви люди чесні та люди слова", – сказав канадець у розмові з блогером.

