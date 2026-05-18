Канадец объяснил, почему его "бесят" украинцы: неожиданная причина

Slava Kot
В Канаде проживает одна из крупнейших украинских диаспор в мире, которая составляет более 1 миллиона канадцев украинского происхождения. Однако именно новая волна мигрантов из Украины снова заставила канадцев обратить внимание на украинцев. Украинский блоггер под псевдонимом "Канадский Марк" рассказал, почему, по его мнению, канадцев "очень бесят" украинцы.
Почему канадцев "бесят" украинцы. Фото из открытых источников
В своем видео украинский блоггер поделился диалогом с канадцем, который сначала шокировал его фразой: "Меня очень бесят украинцы". Однако дальше оказалось, что за этими словами стояло вовсе не раздражение, а восхищение трудолюбием и ответственностью украинцев.
По словам блогера, мужчина рассказал об украинце по имени Антон, арендовавший у него подвальное помещение. Хозяин позволил ему жить бесплатно в первые три месяца, чтобы помочь адаптироваться после переезда в Канаду. Впоследствии Антон нашел работу дальнобойщика и решил отблагодарить владельца дома. Он предложил самостоятельно отремонтировать подвал. Канадец согласился, хотя сначала сомневался, справится ли украинец с такой работой.
По словам блогера, именно после этого канадец и сказал, что его "бесит" то, насколько украинцы трудолюбивы, выносливы и настойчивы. Он добавил, что именно эти черты, по его мнению, помогают Украине продолжать сопротивление в войне против России.
