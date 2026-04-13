Доходи українських біженців: за рахунок чого живуть за кордоном

Понад половина українців, які виїхали за кордон через війну, нині мають власні джерела доходу та не залежать від соціальної допомоги. Такі дані оприлюднила UA War Infographics, підкреслюючи поступову фінансову адаптацію громадян України за межами країни.

За рахунок чого живуть українські біженці за кордоном. Фото з відкритих джерел

Станом на початок 2026 року за кордоном перебуває від 5,6 до 6,9 мільйона українців. Більшість із них проживає у країнах Європейського Союзу, де діє механізм тимчасового захисту. Найбільше українців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Дослідження UA War Infographics показує, що 49,4% біженців отримують дохід від роботи або власного бізнесу у країнах перебування. Ще 14,1% українців живуть за рахунок заощаджень. Водночас лише 16,6% біженців з України покладаються на соціальні виплати від іноземних держав. Цей показник свідчить про зниження залежності українців від соціальної допомоги.

Як живуть українські біженці: джерела доходів у 2026 році

Частина українців продовжує отримувати кошти з України: 6,6% мають соціальні виплати, зокрема пенсії чи стипендії, а 7% має дохід від бізнесу або роботи на батьківщині. Також певну роль відіграють грошові перекази як з-за кордону, так і з України.

Така структура доходів демонструє високу здатність українців до інтеграції у нових країнах.

