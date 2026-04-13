Доходы украинских беженцев: за счет чего живут за границей

Более половины украинцев, выехавших за границу из-за войны, сейчас имеют собственные источники дохода и не зависят от социальной помощи. Такие данные обнародовала UA War Infographics, подчеркивая постепенную финансовую адаптацию граждан Украины за пределами страны.

По состоянию на начало 2026 года за границей находится от 5,6 до 6,9 миллионов украинцев. Большинство из них проживает в странах Европейского Союза, где действует механизм временной защиты. Больше всего украинцев приняли Германия, Польша и Чехия.

Статистика UA War Infographics показывает, что 49,4% беженцев получают доход от работы или собственного бизнеса в странах пребывания. Еще 14,1% украинцев живут за счет сбережений. В то же время, только 16,6% беженцев из Украины возлагаются на социальные выплаты от иностранных государств. Этот показатель свидетельствует о понижении зависимости украинцев от социальной помощи.

Как живут украинские беженцы: источники доходов в 2026 году

Часть украинцев продолжает получать средства из Украины: 6,6% имеют социальные выплаты, в том числе пенсии или стипендии, а 7% имеют доход от бизнеса или работы на родине. Также определенную роль играют денежные переводы как из-за границы, так и из Украины.

Такая структура доходов показывает высокую способность украинцев к интеграции в новые страны.

