Беженцы Доходы украинских беженцев: за счет чего живут за границей
Доходы украинских беженцев: за счет чего живут за границей

Большинство украинских беженцев за границей имеют свои доходы. Только 16,6% зависят от соцвыплат.

13 апреля 2026, 09:07
Автор:
Slava Kot

Более половины украинцев, выехавших за границу из-за войны, сейчас имеют собственные источники дохода и не зависят от социальной помощи. Такие данные обнародовала UA War Infographics, подчеркивая постепенную финансовую адаптацию граждан Украины за пределами страны.

За счет чего живут украинские беженцы за границей.

По состоянию на начало 2026 года за границей находится от 5,6 до 6,9 миллионов украинцев. Большинство из них проживает в странах Европейского Союза, где действует механизм временной защиты. Больше всего украинцев приняли Германия, Польша и Чехия.

Статистика UA War Infographics показывает, что 49,4% беженцев получают доход от работы или собственного бизнеса в странах пребывания. Еще 14,1% украинцев живут за счет сбережений. В то же время, только 16,6% беженцев из Украины возлагаются на социальные выплаты от иностранных государств. Этот показатель свидетельствует о понижении зависимости украинцев от социальной помощи.

Часть украинцев продолжает получать средства из Украины: 6,6% имеют социальные выплаты, в том числе пенсии или стипендии, а 7% имеют доход от бизнеса или работы на родине. Также определенную роль играют денежные переводы как из-за границы, так и из Украины.

Такая структура доходов показывает высокую способность украинцев к интеграции в новые страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово уезжают из одной страны ЕС.

Также "Комментарии" писали, что украинка назвала неожиданные минусы жизни в Испании. По ее словам, основная часть из них затрагивает бюрократию, климат, а также поиск работы.



