Чоботи у спеку та мокре волосся в метро: українка розповіла про дивні звички іспанок

Українка Поліна, яка переїхала до Іспанії близько двох років тому, зізналася, що після тривалого життя за кордоном деякі місцеві звички та особливості культури досі здаються їй незвичними. У своєму TikTok дівчина назвала несподівані місцеві звички.

Українка в Іспанії розповіла про дивні звички місцевих жінок

Однією з речей, яка найбільше дивує дівчину, стало ставлення іспанок до мокрого волосся. За її словами, місцеві жінки нерідко виходять на вулицю одразу після душу з волоссям, з якого стікає вода.

"Не трішки вологим, а тим, яке прямо стікає на футболку. І так ходять по вулицях і користуються громадським транспортом", — розповіла Поліна.

Українка також вказує, що ще одна деталь, яку вона помітила, це любов іспанок до чобіт. Їх можуть носити навіть у сильну спеку, що для Поліни здавалося особливо дивним.

Однак найбільше вразило українку не одяг, а менталітет іспанців. Наприклад, на дорогах водії можуть спокійно чекати, якщо хтось порушив правила або повільно рухається на кільці. За словами Поліни, на відміну від звичної для багатьох українців реакції, ніхто не поспішає сигналити чи сваритися.

Так само іспанці значно легше ставляться до повсякденних проблем. Запізнення, невеликі невдачі чи незручності вони часто не сприймають як привід для стресу. Поліна зізнається, що спочатку її це дратувало, але з часом вона почала замислюватися, що можливо, українці часом надто сильно нервують через речі, які цього не варті.

Окремо дівчину дивує місцева манера спілкування. За її словами, незнайомі люди можуть легко назвати її "красунею" чи "королевою", незалежно від того, як вона виглядає в цей момент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка назвала несподівані мінуси життя в Іспанії.

Також "Коментарі" писали, що українська біженка розповіла про три речі, які її неймовірно дратують у Польщі.