Сапоги в жару и мокрые волосы в метро: украинка рассказала о странных привычках испанок

Украинка Полина, переехавшая в Испанию около двух лет назад, призналась, что после длительной жизни за границей некоторые местные привычки и особенности культуры до сих пор кажутся ей непривычными. В своем TikTok девушка назвала неожиданные местные повадки.

Украинка в Испании рассказала о странных привычках местных женщин

Одной из вещей, наиболее удивляющей девушку, стало отношение испанок к мокрым волосам. По ее словам, местные женщины нередко выходят на улицу сразу после душа с волосами, с которых стекает вода.

"Не немного влажным, а тем, которые прямо стекают на футболку. И так ходят по улицам и пользуются общественным транспортом", — рассказала Полина.

Украинка также отмечает, что еще одна деталь, которую она заметила, это любовь испанок к сапогам. Их могут носить даже в сильную жару, что для Полины казалось особенно удивительным.

Однако больше всего поразило украинку не одежду, а менталитет испанцев. К примеру, на дорогах водители могут спокойно ждать, если кто-то нарушил правила или медленно двигается на кольце. По словам Полины, в отличие от привычной для многих украинцев реакции никто не спешит сигналить или ссориться.

Так же испанцы гораздо легче относятся к повседневным проблемам. Опоздание, небольшие неудачи или неудобства они часто не воспринимают как повод для стресса. Полина признается, что сначала ее это раздражало, но со временем она начала задумываться, что, возможно, украинцы порой слишком сильно нервничают из-за вещей, которые этого не стоят.

Отдельно девушку удивляет местная манера общения. По ее словам, незнакомые люди могут легко назвать ее "красавицей" или "королевой", независимо от того, как она выглядит в этот момент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка назвала неожиданные минусы жизни в Испании.

Также "Комментарии" писали, что украинская беженка рассказала о трех вещах, которые ее невероятно раздражают в Польше.