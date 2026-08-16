Українка розповіла про три речі, які її неймовірно дратують у Польщі

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Slava Kot
Українка назвала три речі, які її дратують у Польщі. Фото: instagram / lera.vinogradina
Українка Лєра Виноградова, яка живе в Польщі та регулярно розповідає в Instagram про життя за кордоном, назвала три речі, які найбільше її дратують у країні. При цьому блогерка наголосила, що загалом любить Польщу, однак навіть у цій країні є моменти, до яких їй складно звикнути.
Лєра Виноградова першою у списку речей, які їй не подобаються у Польщі назвавала систему застави за пляшки. Вона зізналася, що не користується можливістю повертати тару в магазини, оскільки не хоче накопичувати вдома порожні пляшки, а потім окремо везти їх назад.
Друга претензія Лєри стосується "язви на дежаку". Це характерна поведінки водіїв на польських автомагістралях. За словами Виноградової, її дратує, коли автомобіль їде лівою смугою на великій швидкості, а водій позаду починає активно блимати фарами, вимагаючи звільнити дорогу. Блогерка зазначила, що під час подорожі через Італію, Чехію, Словаччину, Австрію та Угорщину не стикалася з такою поведінкою, однак, як тільки опинилися в Польщі, одразу їй почали сигналити фарами і вимагати пропустити, попри те, що вона їхала на швидкості 150 км/год.
Третім пунктом українка назвала систему податків та соціальні відрахування "Дужий ЗУС".
Відео українки викликало активне обговорення у коментарях. Частина користувачів не погодилася з її критикою, тоді як інші підтримали блогерку: "Не розумію чого вас дратує що можна здавати пляшки. Мені це дуже сподобалось в Німеччині"; "Я наприклад згодна зі всіма трьома пунктами. Пляшки бісять найбільше"; "Але ж ви не можете їхати в лівому пасі постійно, це ок що хтось хоче обігнати вас"; "ЗУС- це біль".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка з Маріуполя розповіла про гірку реальність життя в Польщі.
Також "Коментарі" писали, що українка розповіла, що її найбільше розчарувало в Польщі.