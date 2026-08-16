Українка розповіла про три речі, які її неймовірно дратують у Польщі

Українка назвала три речі, які її дратують у Польщі. Фото: instagram / lera.vinogradina

Українка Лєра Виноградова, яка живе в Польщі та регулярно розповідає в Instagram про життя за кордоном, назвала три речі, які найбільше її дратують у країні. При цьому блогерка наголосила, що загалом любить Польщу, однак навіть у цій країні є моменти, до яких їй складно звикнути.

Лєра Виноградова першою у списку речей, які їй не подобаються у Польщі назвавала систему застави за пляшки. Вона зізналася, що не користується можливістю повертати тару в магазини, оскільки не хоче накопичувати вдома порожні пляшки, а потім окремо везти їх назад.

"Три речі, які неймовірно мене кумарять в Польщі. Ви знаєте мене, як людина, яка обожнює цю країну – це правда. Але і на Сонці є плями. Перша річ – це довбана кауція на пляшки. Я впевнена, що це якийсь скам тисячоліття. Я маю надію, що її відмінять у найближчому часі. Це якась дурня для заробітку підлітків, дітей та алкашів. Жодного разу пляшки не здавала і не планую це робити", — каже українка.

Друга претензія Лєри стосується "язви на дежаку". Це характерна поведінки водіїв на польських автомагістралях. За словами Виноградової, її дратує, коли автомобіль їде лівою смугою на великій швидкості, а водій позаду починає активно блимати фарами, вимагаючи звільнити дорогу. Блогерка зазначила, що під час подорожі через Італію, Чехію, Словаччину, Австрію та Угорщину не стикалася з такою поведінкою, однак, як тільки опинилися в Польщі, одразу їй почали сигналити фарами і вимагати пропустити, попри те, що вона їхала на швидкості 150 км/год.

Третім пунктом українка назвала систему податків та соціальні відрахування "Дужий ЗУС".

"Третя річ, яка мене кумарить – це "Дужий ЗУС". Я люблю "Дужий ЗУС", коли я можу ним скористатися: народити в класній лікарні, КЗ зробити безкоштовно, декретні отримувати. Але зараз я виходжу з декрету і повернуся до цього обов’язку і мені навіть страшно про це думати", — розповіла дівчина.

Відео українки викликало активне обговорення у коментарях. Частина користувачів не погодилася з її критикою, тоді як інші підтримали блогерку: "Не розумію чого вас дратує що можна здавати пляшки. Мені це дуже сподобалось в Німеччині"; "Я наприклад згодна зі всіма трьома пунктами. Пляшки бісять найбільше"; "Але ж ви не можете їхати в лівому пасі постійно, це ок що хтось хоче обігнати вас"; "ЗУС- це біль".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка з Маріуполя розповіла про гірку реальність життя в Польщі.

Також "Коментарі" писали, що українка розповіла, що її найбільше розчарувало в Польщі.