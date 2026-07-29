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Українка розповіла, що її найбільше розчарувало в Польщі

Українка, яка переїхала до Польщі, розповіла про переваги та недоліки життя за кордоном

29 липня 2026, 11:35
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Slava Kot

Польща вже багато років залишається одним з найпопулярніших напрямків для українців, які переїжджають на роботу чи постійне проживання, особливо після початку повномасштабної війни. Однак життя в сусідній країні має не лише переваги, а й недоліки. Власними враженнями після переїзду поділилася українка, яка веде TikTok yliya.kovalichuk.

Українка розповіла, що її найбільше розчарувало в Польщі

Українка порівняла життя в Польщі та Україні. Фото з відкритих джерел

Переваги життя в Польщі

Однією з найбільших переваг Польщі українка назвала культуру дорожнього руху. За її словами, пішоходам достатньо підійти до переходу, щоб автомобілі зупинилися та надали перевагу. На її думку, в Україні така практика ще не стала повсюдною.

Ще однією особливістю польського життя вона вважає серйозний підхід до безпеки дітей. Школярі до п'ятого класу складають спеціальний іспит, після якого отримують право самостійно пересуватися велосипедом. Крім того, використання шолома та захисного спорядження для дітей є обов'язковим.

Недоліки життя в Польщі

Водночас не всі аспекти життя в Польщі справили позитивне враження. Найбільше критики блогерка висловила на адресу системи охорони здоров'я. За словами українки, записатися до лікаря або отримати консультацію буває непросто через великі черги.

Жінка пригадала випадок, коли звернулася до лікарні з хворою дитиною, але була змушена кілька годин чекати на прийом. На її думку, в Україні в подібних ситуаціях медичну допомогу часто можна отримати швидше.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Польщі змінилося ставлення до українців.

Також "Коментарі" писали, що українка з Маріуполя розповіла про гірку реальність життя в Польщі.



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