Украинка рассказала, что ее больше всего разочаровало в Польше

Польша уже много лет остается одним из самых популярных направлений для переезжающих на работу или постоянное проживание украинцев, особенно после начала полномасштабной войны. Однако жизнь в соседней стране имеет не только преимущества, но и недостатки. Собственными впечатлениями после переезда поделилась украинка, ведущая TikTok yliya.kovalichuk.

Украинка сравнила жизнь в Польше и Украине. Фото из открытых источников

Преимущества жизни в Польше

Одним из самых больших преимуществ Польши украинка назвала культуру дорожного движения. По ее словам, пешеходам достаточно подойти к переходу, чтобы автомобили остановились и предпочли. По ее мнению, в Украине подобная практика еще не стала повсеместной.

Еще одной особенностью польской жизни она считает серьезный подход к безопасности детей. Школьники до пятого класса сдают специальный экзамен, после которого получают право самостоятельно передвигаться на велосипеде. Кроме того, использование шлема и защитного снаряжения для детей обязательно.

Недостатки жизни в Польше

В то же время, не все аспекты жизни в Польше произвели положительное впечатление. Больше всего критики блогерша высказала в адрес системы здравоохранения. По словам украинки, записаться к врачу или получить консультацию бывает непросто из-за больших очередей.

Женщина вспомнила случай, когда обратилась в больницу с больным ребенком, но была вынуждена несколько часов ждать приема. По ее мнению, в Украине в подобных ситуациях медпомощь часто можно получить быстрее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше изменилось отношение к украинцам.

Также "Комментарии" писали, что украинка из Мариуполя рассказала о горькой реальности жизни в Польше.