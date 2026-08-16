Украинка рассказала о трех вещах, которые ее невероятно раздражают в Польше

Украинка назвала три вещи, которые ее раздражают в Польше. Фото: instagram/lera.vinogradina

Украинка Лера Виноградова, которая живет в Польше и регулярно рассказывает в Instagram о жизни за границей, назвала три вещи, которые больше всего ее раздражают в стране. При этом блоггер подчеркнула, что в целом любит Польшу, однако даже в этой стране есть моменты, к которым ей сложно привыкнуть.

Лера Виноградова первой в списке вещей, которые ей не нравятся в Польше, назвала систему залога за бутылки. Она призналась, что не пользуется возможностью возвращать тару в магазины, поскольку не хочет накапливать дома пустые бутылки, а затем везти их обратно.

"Три вещи, которые невероятно меня кумарят в Польше. Вы знаете меня, как человек, обожающий эту страну – это правда. Но и на Солнце есть пятна. Первая вещь – это долбаная кауция на бутылки. Я уверена, что это некий скам тысячелетия. Я надеюсь, что ее отменят в ближайшее время. Это какая-то дурня для заработка подростков, детей и алкашей. Ни разу бутылки не сдавала и не планирую это делать", — говорит украинка.

Вторая претензия Леры касается "язвы на дежаке". Это характерно для поведения водителей на польских автомагистралях. По словам Виноградовой, ее раздражает, когда автомобиль едет по левой полосе на большой скорости, а водитель сзади начинает активно мигать фарами, требуя освободить дорогу. Блогерка отметила, что во время путешествия по Италии, Чехии, Словакии, Австрии и Венгрии не сталкивалась с таким поведением, однако, как только оказались в Польше, сразу ей стали сигналить фарами и требовать пропустить, несмотря на то, что она ехала на скорости 150 км/ч.

Третьим пунктом украинка назвала систему налогов и социальные отчисления "Дужий ЗУС".

"Третья вещь, которая меня кумарит — это "Дужий ЗУС". Я люблю "Дужий ЗУС", когда я могу им воспользоваться: родить в классной больнице, КЗ сделать бесплатно, декретные получать. Но сейчас я выхожу из декрета и вернусь к этому долгу и мне даже страшно об этом думать.

Видео украинки вызвало активное обсуждение в комментариях. Часть пользователей не согласилась с ее критикой, тогда как другие поддержали блоггер: "Не понимаю чего вас раздражает что можно сдавать бутылки. Мне это очень понравилось в Германии"; "Я например согласна со всеми тремя пунктами. Бутылки бесят больше всего"; "Но ведь вы не можете ехать в левом поясе постоянно, это ок что кто-то хочет обогнать вас"; "ЗУС- это боль".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка из Мариуполя рассказала о горькой реальности жизни в Польше.

Также "Комментарии" писали, что украинка рассказала, что ее больше всего разочаровало в Польше.