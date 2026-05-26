"Це шокує": українка розповіла несподівану правду про життя в Іспанії

Українка розповіла, що найбільше шокує у житті в Іспанії.

Життя в Іспанії для багатьох українців асоціюється з сонцем, морем та розслабленою атмосферою. Однак після переїзду реальність часто виявляється зовсім іншою. Українка Анна, яка нині живе в Мадриді, поділилася в соцмережах власними спостереженнями про те, що найбільше дивує українців після переїзду в Іспанію.

Анна у відео в Instagram розповідає, що завжди є щось що нас шокує. За словами дівчини, перше, до чого складно звикнути українцям в Іспанії, це темп життя.

"Тут ніхто нікуди не поспішає. І коли ти тільки приїжджаєш з України, де всі кудись біжать, спочатку це дуже сильно вибиває з колії. Але ти звикаєш до цього темпу і також починаєш так робити", — розповіла українка.

Ще одна несподіванка для українців в Іспанії – це сієста. У середині дня чимало магазинів, кав’ярень та установ просто зачиняються на кілька годин. Для українців, які звикли до цілодобового ритму великих міст, це часто стає справжнім випробуванням.

Анна також звернула увагу на ставлення іспанців до проблем. За її словами, місцеві жителі значно легше реагують на труднощі та рідше нервують через побутові питання. Іноді така безтурботність дратує іноземців, однак Анна впевнена, що саме це робить життя в Іспанії менш стресовим.

Окремо дівчина згадала емоційність іспанців, що може бути доволі незвичним для українців.

"Вони дуже голосні і дуже емоційні. Для нас, українців, які є дуже такими закритими, на початку це дуже незвично і викликає легкий шок", — розповіла українка про життя в Іспанії.

Попри культурний шок, Анна переконана, що до більшості особливостей можна адаптуватися. А деякі звички іспанців їй згодом почали подобатися.

