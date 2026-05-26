Беженцы "Это шокирует": украинка рассказала неожиданную правду о жизни в Испании
НОВОСТИ

"Это шокирует": украинка рассказала неожиданную правду о жизни в Испании

Украинка, живущая в Мадриде, поделилась неожиданными особенностями жизни в Испании.

26 мая 2026, 07:35
Slava Kot

Жизнь в Испании для многих украинцев ассоциируется с солнцем, морем и расслабленной атмосферой. Однако после переезда реальность часто оказывается совсем другой. Украинка Анна, ныне живущая в Мадриде, поделилась в соцсетях собственными наблюдениями о том, что больше всего удивляет украинцев после переезда в Испанию.

Украинка рассказала, что больше всего шокирует в жизни в Испании. Фото: instagram/vitrenko.anna

Анна в видео в Instagram рассказывает, что всегда есть что-то, что нас шокирует. По словам девушки, первое, к чему сложно привыкнуть украинцам в Испании, это темп жизни.

"Здесь никто никуда не спешит. И когда ты только приезжаешь из Украины, где все куда-то бегут, сначала это очень сильно выбивает из колеи. Но ты привыкаешь к этому темпу и тоже начинаешь так поступать", — рассказала украинка.

Еще одна неожиданность для украинцев в Испании – это сиеста. В середине дня многие магазины, кафе и заведения просто закрываются на несколько часов. Для украинцев, привыкших к круглосуточному ритму больших городов, это часто становится настоящим испытанием.

Анна также обратила внимание на отношение испанцев к проблемам. По ее словам, местные жители значительно легче реагируют на трудности и реже нервничают из-за бытовых вопросов. Иногда такая безмятежность раздражает иностранцев, однако Анна уверена, что именно это делает жизнь в Испании менее стрессовой.

Отдельно девушка вспомнила эмоциональность испанцев, что может быть необычным для украинцев.

"Они очень громкие и очень эмоциональные. Для нас, украинцев, которые очень такие закрытые, в начале это очень необычно и вызывает легкий шок", — рассказала украинка о жизни в Испании.

Несмотря на культурный шок, Анна убеждена, что большинство особенностей можно адаптироваться. А некоторые повадки испанцев ей впоследствии начали нравиться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка рассказала, что ее бесит в жизни в Испании и почему европейская страна будто бы в "средневековье".

Также "Кометнари" писали, что украинская беженка раскрыла странные привычки испанцев.



