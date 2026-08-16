Від управління активами корупціонерів до боротьби з ними – чим займається екс-глава АРМА Олена Дума

У той час як деякі колишні топ-чиновники, які підозрюються НАБУ у незаконному збагаченні сподіваються повернутися на держслужбу, інші держслужбовці мають намір з цією корупцією боротися. Цим зайнялася після своєї відставки з Агентства розшуку та менеджменту активів, отриманих злочинним шляхом (АРМА), Олена Дума. Щоправда, спосіб для цього вона обрала незвичайний.

Чим займається ексглава АРМА Олена Дума

"Коментарі" розбиралися, чим зайнялася Олена Олексіївна після відставки з АРМА і чому її слід побоюватись українським журналістам.

Неоднозначна кар'єра в АРМА і не тільки

Олену Думу загалом можна назвати досить досвідченим управлінцем. З 26 років вона працювала на державній службі, з перервою у кар'єрі близько 3 років. Проте її призначення до Агентства з розшуку та менеджменту активів, отриманих злочинним шляхом, у червні 2023 року супроводжувалося скандалом. Так, організація "Трансперенсі Інтернешенл Україна" заявила, що призначення Олени Думи може поставити хрест на АРМА, оскільки:

— їй не вистачає професійного досвіду при частій зміні місць роботи (на той момент 12),

— наявність тісних політичних зв'язків у вигляді передвиборчої агітації за Володимира Зеленського у 2019 році. А голова Чернігівської ОДА, чиїм заступником була Дума, Ганна Коваленко, керувала ГО, яка виступала за екс-главу СБУ Валентина Наливайченка;

— можливі ділові контакти з обвинуваченими в держзраді в особі екс-глави Кримського СБУ генерала Олега Кулініча та участь у прес-конференції із Семом Кісліним, фінансовим донором екс-мера Нью-Йорка та прихильника Трампа, Рудольфа Джулініані. У ході цієї конференції учасники намагалися дискредитувати владу тодішнього кандидата у президенти США Джозефа Байдена.

Зазначимо, що робота Олени думи на держслужбі до призначення в АРМА була пов'язана з економічними питаннями, тоді як основне завдання АРМА було поповнити держбюджет за рахунок вилучених активів корупціонерів.

Остання обставина очевидно відіграла свою роль у звіті Рахункової палати через 2,5 роки, коли аудитори вказали, що хоча АРМА при Олені Думі заробило близько 7,8 млрд. грн. (З них 5,4 млрд. вкладені в держоблігації), показники могли бути кращими. Так, було втрачено можливість отримання Агентством 6 млрд 850 млн грн.

Також глава АРМА не знайшла точок дотику з антикорупційним комітетом ВР, а з головою цього комітету нардепом Анастасією Радіною Дума і зовсім перебувала у відкритому конфлікті. Чого варте звинувачення на адресу Олени Думи, що та "накрутила" звітність і отримала таким чином дохід не 2 млрд., а 12 млрд грн.

Також ЗМІ раз у раз повідомляли про дивні рішення Олени Думи при управлінні вилученими активами. Наприклад, під час розпродажу Агентством картин Медведчука, коли покупці заплатили АРМА близько 1 мільйона гривень і тепер не можуть отримати ні своїх картин, ні повернути гроші. Або призначення управлінцями конфіскованих фармактивів російського холдингу "Катрен" компанії ТОВ "І.К.ВЕЛ", одним із власників якої виявився афілійований з російськими активами ТОП-менеджер.

Зауважимо, що скандали, пов'язані з Оленою Думою, почалися ще під час її роботи директором виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України. Її звільнення також стало скандальним, оскільки через суд чиновниці вдалося довести його незаконність та отримати право на компенсацію у 1,4 млн грн.

"Міндічгейт" та суд за нього з журналістами

Хоча Олена Дума звільнилася з АРМА у червні, про неї знову згадали восени, коли у своєму розслідуванні "Українська правда" показала візит чиновниці до клініки DMC, як стверджувалося, "бек-офіс" бізнесмена Тимура Міндіча, чий корупційний шлейф обіймав посаду глави Офісу президента.

Журналісти також зазначили, що Олена Дума:

— публічно підтримала закон, який мав ліквідувати незалежність антикорупційних органів;

— за тиждень після того, як ЗМІ повідомили про можливе прослуховування Міндіча з боку НАБУ, вона написала заяву про відставку, хоча серед оприлюднених НАБУ плівок голосів екс-керівниці АРМА немає.

Зрештою, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що колишній міністр юстиції Герман Галущенко міг таємно проживати в будинку, який раніше належав колишньому міністру внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталію Захарченку. Причому до цього могло бути причетне АРМА.

Сама Олена Дума відреагувала на це досить жорстко, хоч і не відразу – у березні 2026 року вона подала позов про захист честі, гідності та ділової репутації до "УП", яким вже пройшли 3 засідання, але розгляд справи по суті сторони поки так і не розпочали.

З АРМА у боротьбу з корупцією

Після відходу з АРМА – органу, який керував активами, конфіскованими у корупціонерів, Олена Дума зайнялася власним просуванням як борця з корупцією. Навіть написала книгу "Армагедон для корупціонерів. Тіні великих грошей", чию презентацію екс-чиновник проводить у різних містах. У книзі Олена Дума ділиться своїми рецептами боротьби та наводить успіхи Агентства під керівництвом себе коханої. Зокрема, це зростання доходів бюджету в 2022-2024 роках з 34,8 млн. грн. до 12,34 млрд. грн., з яких 11 млрд. грн. було нібито спрямоване безпосередньо на потреби ЗСУ.

Також Дума розкритикувала позицію тих, хто бажає змінювати правила гри. Наприклад, екс-чиновниця критично оцінює роботу окремих "антикорупційних активістів", які роками "реформують" країну за західні кошти, не демонструючи при цьому жодного реального результату. Дума вважає, що боротьба з корупцією використовується як привід, а насправді такі дії загрожують державному суверенітету.

Втім, деякі юристи називають книгу Олени Думи спробою обілити себе та способом звести рахунки з опонентами.

Крім іміджу борця з корупцією Олена Дума намагається позиціонувати себе як серйозний аналітик, який спеціалізується не лише на антикорупційному порядку, а й у політиці. Вона запустила власний проект ДумаЙ на майданчику YouTube у форматі інтерв'ю з гостями. Підбір деяких експертів викликає подив. Наприклад, лідер забороненої Соціалістичної партії України Олександр Мороз чи екс-прем'єр-міністр України Анатолій Кінах та інші. Проте проект ведеться дуже активно і налічує понад 630 відео у різних форматах.

Бізнес та кредит від рідні у 2,65 млн грн. на квартиру

Втім, імідж іміджем, а жити і, зокрема, позиватися, на якісь кошти треба. У вересні 2025 року Олена Дума відкрила ФОП, сфера діяльності право.

За підсумками 2025 року згідно з декларацією Дума заробила 1 млн. 527 тис. грн., з яких левова частка — 1 млн. 196 тис. грн. припадає на 6 місяців керівництва АРМА. Ще 401 тис. вона заробила як ФОП, а решта припала на аліменти. Готівкою екс-чиновник зберігає 421 000 гривень.

З майна Олена Дума задекларувала два легкові авто — Toyota та MAZDA, а також право дві квартири, одна з яких записана на батька її дитини. З другим житлом куди цікавіше – квартиру на 112 квадратів Олена Дума придбала у травні 2021 року під час перебування заступником губернатора Чернігівської області і дозволити її собі чиновниця не могла, бо не мала готівки, а дохід у 2020-му році становив трохи менше 256 тисяч грн., за ціною житла.

Вихід знайшовся швидко – позика у 2,65 млн грн. на покупку квартири у столиці у якоїсь Світлани Олексіївни Чернієнко. Остання за даними аналітичної системи YouControl зареєстрована як ФОП , сфера діяльності — оренда нерухомості, а також директор ПП "Приватне виробничо-комерційне підприємство "Богдан" (сфера діяльності – роздрібна торгівля фармацевтичними товарами у спеціалізованих магазинах, статутний фонд – 5,6 млн грн.). 2017-го року Світлану Чернієнко оштрафували на 510 гривень за порушення правил праці.

Чому Світлана Чернієнко позичила Олені Думі таку на той час солідну суму – майже 100 тисяч доларів, невідомо. Зазначимо, що, як і екс-глава АРМА, Чернієнко родом із Вінницької області, тому вона цілком може бути її близькою подругою. Не виключений і інший варіант – Світлана Чернієнко є родичкою чиновниці, принаймні по-батькові у них одна Олексіївна, а різниця у віці становить 5 років, тобто вони можуть бути рідними сестрами.

У всякому разі, у своїй декларації за 2025-й рік Олена Дума вказала, що, як і раніше, винна Світлані Чернієнко 2,65 млн грн., тобто ні копійки зі свого боргу за більш ніж 4 роки вона так і не віддала.

Олена Дума та Ольга Стефанишина

Свого часу "Коментарі" докладно розглядали постать Олену Думи та звернули увагу на те, що за час своєї чиновницької кар'єри вона могла користуватися заступництвом екс-віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністр юстиції, а тепер уже й екс-посла у США Ольги Стефан.

Так, коментуючи звільнення Олени Думи, та сама нардеп Анастасія Радина повідомила про тісний зв'язок екс-глави АРМА з колишнім чоловіком Ольги Стефанишиної – Михайлом: із 13 договорів про управління майна 9 було укладено з фірмами Михайла Стефанишина. Йдеться про 2 договори з консорціумом "Керуюча компанія "КАМпаритет" (сфера діяльності – управління нерухомим майном, статутний фонд – 156 250 гривень) та 7 з консорціумом "Керуюча компанія "Пріоритет" (сфера діяльності – управління нерухомим майном, статутний фонд – 3).

Так, "КАМпаритет" отримав в управління Будинок профспілок оцінно вартістю майже 1 млрд грн. та ТЦ в Івано-Франківську "Флагман" вартістю 310 млн. грн. "Пріоритет" керує величезним залізничним складом — 55 напіввагонами, 51 вагоном-цистерною, трьома тепловозами, а також 2604 вагонами, причому в кожному з семи конкурсів на керуючого брав участь лише один учасник.

Хоча прямих свідчень приналежності Михайла Стефанишина до "Кермальної компанії "КАМпаритет" немає, у своєму розслідуванні "Українська правда" зауважила, що її першим директором був Денис Голуб, свого часу – радник Ольги Стефанішиної. Сама ж фірма за даними з бізнес-кіл, насправді належить саме Михайлу Стефанишину.

Також "Коментарі" звертали увагу на низку тимчасових збігів, таких як:

— роботу Олени Думи та Ольги Стефанішиної у Мін'юсті в один час – у 2011-2015 та 2010-2015 роках відповідно;

— зростання кар'єри Олени Думи спершу як заступник голови Чернігівської ОДА, потім голови АРМА, і перемога в суді у суперечці з ФССУ, перегукуються зі злетом до вершин влади Ольги Стефанішиної, яка в червні 2020-го стала віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. юстиції;

— свої пости після відставки Кабміну Дениса Шмигаля Ольга Стефанишина втратила, і через 12 днів Олена Дума подала у відставку, начебто побоювалася, що без політичного "даху" всидіти у кріслі голови АРМА їй все одно не дадуть.

Зауважимо, що тепер Ольгу Стефанишину не лише зняли з посади посла у США, а й підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні майна. Завдяки колегам з бізнесу, які сплатили за неї заставу 6 млн грн., вона вийшла на волю. Не виключено, що активність Олени Думи, яка виступає проти деяких антикорупціонерів, може привернути до неї увагу власне антикорупційних органів.

Як повідомляли "Коментарі", за 7 місяців 2026 року АРМА отримало близько 1,2 млрд активів та коштів, конфіскованих у корупціонерів та тих, хто нажив їх злочинним шляхом.