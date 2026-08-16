От управления активами коррупционеров к борьбе с ними – чем занимается экс-глава АРМА Елена Дума

В то время как некоторые бывшие топ-чиновники, подозреваемые НАБУ в незаконном обогащении надеются вернуться на госслужбу, другие госслужащие намереваются с этой коррупцией бороться. Этим занялась после своей отставки из Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных преступным путем (АРМА), Елена Дума. Правда способ для этого она выбрала необычный.

Чем занимается экс-глава АРМА Елена Дума

"Комментарии" разбирались, чем занялась Елена Алексеевна после отставки из АРМА и почему ее следует опасаться украинским журналистам.

Неоднозначная карьера в АРМА и не только

Елену Думу в целом можно назвать довольно опытным управленцем. С 26 лет она трудилась на государственной службе, с перерывом в карьере около 3 лет. Тем не менее ее назначение в Агентство по розыску и менеджменту активов, полученных преступным путем, в июне 2023 года сопровождалось скандалом. Так, организация "Трансперенси Интернешенл Украина" заявила, что назначение Елены Думы может поставить крест на АРМА, так как:

- ей не хватает профессионального опыта при частой смене мест работы (на тот момент 12),

- наличие тесных политических связей в виде предвыборной агитации за Владимира Зеленского в 2019-м году. А председатель Черниговской ОГА, чьим замом была Дума, Анна Коваленко, руководила ОО, выступавшей за экс-главу СБУ Валентина Наливайченко;

- возможные деловые контакты с обвиняемыми в госизмене в лице экс-главы Крымского СБУ генерала Олега Кулинича и участие в пресс-конференции с Сэмом Кислиным, финансовым донором экс-мэра Нью-Йорка и сторонника Трампа, Рудольфа Джулиниани. В ходе той конференции участники пытались дискредитировать власть тогдашнего кандидата в президенты США Джозефа Байдена.

Отметим, что работа Елены думы на госслужбе до назначения в АРМА не была связана с экономическими вопросами, тогда как основная задача АРМА была пополнить госбюджет за счет изъятых активов коррупционеров.

Последнее обстоятельство очевидно сыграло свою роль в отчете Счетной палаты спустя 2,5 года, когда аудиторы указали, что хотя АРМА при Елене Думе заработало порядка 7,8 млрд грн. (из них 5,4 млрд. вложены в гособлигации), показатели могли быть лучше. Так, была упущена возможность получения Агентством 6 млрд 850 млн грн.

Также глава АРМА не нашла точек соприкосновения с антикоррупционным комитетом ВР, а с председателем этого комитета нардепом Анастасией Радиной Дума и вовсе находилась в открытом конфликте. Чего стоит обвинение в адрес Елены Думы, что та "накрутила" отчетность и получила таким образом доход не в 2 млрд. а в 12 млрд грн.

Также СМИ то и дело сообщали о странных решениях Елены Думы при управлении изъятыми активами. Например, при распродаже Агентством картин Медведчука, когда покупатели заплатили АРМА около 1 миллиона гривен и теперь не могут получить ни свои картины, ни вернуть деньги. Или назначение управленцами конфискованных фармактивов российского холдинга "Катрен" компании ООО "И.К.ВЕЛ", одним из владельцев которой оказался аффилированный с российскими активами ТОП-менеджер.

Заметим, что скандалы, связанные с Еленой Думой, начались еще в бытность ее работы директором исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины. Ее увольнение также стало скандальным, поскольку через суд чиновнице удалось доказать его незаконность и получить право на компенсацию в 1,4 млн грн.

"Миндичгейт" и суд за него с журналистами

Хотя Елена Дума уволилась из АРМА в июне, о ней снова вспомнили осенью, когда в своем расследовании "Украинская правда" показала визит чиновницы в клинику DMC, как утверждалось, "бек-офис" бизнесмена Тимура Миндича, чей коррупционный шлейф стоил поста главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Журналисты также отметили, что Елена Дума:

- публично поддержала закон, который должен был ликвидировать независимость антикоррупционных органов;

- через неделю после того, как СМИ сообщили о возможном прослушивании Миндича со стороны НАБУ, она написала заявление об отставке, хотя среди обнародованных НАБУ пленок голосов экс-руководительницы АРМА нет.

Наконец, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что бывший министр юстиции Герман Галущенко, мог тайно проживать в доме, который ранее принадлежал бывшему министру внутренних дел времен Виктора Януковича Виталию Захарченко. Причем к этому могло быть причастно АРМА.

Сама Елена Дума отреагировала на это достаточно жестко, хотя и не сразу – в марте 2026 года она подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к "УП", по которому уже прошли 3 заседания, но к рассмотрению дела по сути стороны пока так и не приступили.

Из АРМА в борьбу с коррупцией

После ухода из АРМА – органа, управлявшего активами, конфискованными у коррупционеров, Елена Дума занялась собственным продвижением как борца с коррупцией. Даже написала книгу "Армагеддон для коррупционеров. Тени больших денег", чью презентацию экс-чиновница проводит в разных городах. В книге Елена Дума делится своими рецептами борьбы и приводит успехи Агентства под руководством себя любимой. В частности, это рост доходов бюджета в 2022-2024 годах с 34,8 млн грн до 12,34 млрд грн., из которых 11 млрд грн было якобы направлено непосредственно на нужды ВСУ.

Также Дума раскритиковала позицию тех, кто не желает изменять правила игры. К примеру, экс-чиновница критически оценивает работу отдельных "антикоррупционных активистов", годами "реформирующих" страну за западные средства, не демонстрируя при этом никакого реального результата. А также Дума считает, что борьба с коррупцией используется как предлог, а на самом деле такие действия угрожают государственному суверенитету.

Впрочем, некоторые юристы называют книгу Елены Думы попыткой обелить себя и способом свести счеты с оппонентами.

Кроме имиджа борца с коррупцией Елена Дума старается позиционировать себя в качестве серьезного аналитика, специализирующегося не только в антикоррупционной повестке, но также и в политике. Она запустила собственный проект "ДумаЙ" на площадке YouTube в формате интервью с гостями. Подбор некоторых экспертов вызывает иногда недоумение. Например, лидер запрещенной Социалистической партии Украины Александр Мороз или экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах и прочие. Тем не менее проект ведется весьма активно и насчитывает более 630 видео в различных форматах.

Бизнес и кредит от родни в 2,65 млн грн. на квартиру

Впрочем, имидж имиджем, а жить и, в частности, судиться, на какие-то средства надо. В сентябре 2025 года Елена Дума открыла ФОП, сфера деятельности право.

По итогам 2025 года согласно декларации Дума заработала 1 млн 527 тыс. грн., из которых львиная доля – 1 млн 196 тыс. грн. приходятся на 6 месяцев руководства АРМА. Еще 401 тыс. она заработала как ФОП, а остальное пришлось на алименты. Наличными экс-чиновница хранит 421 000 гривен.

Из имущества Елена Дума задекларировала два легковых авто — Toyota и MAZDA, а также право две квартиры, одна из которых записана на отца ее ребенка. Со вторым жильем куда интереснее – квартиру на 112 квадратов Елена Дума приобрела в мае 2021 года в бытность замгубернатора Черниговской области и позволить ее себе чиновница не могла, так как не имела наличных, а доход в 2020-м году составлял чуть менее 256 тысяч гривен при цене жилья в 2,65 млн грн.

Выход нашелся быстро – заем в 2,65 млн грн. на покупку квартиры в столице у некоей Светланы Алексеевны Черниенко. Последняя по данным аналитической системы YouControl зарегистрирована как ФОП, сфера деятельности — аренда недвижимости, а также как директор ЧП "Частное производственно-коммерческое предприятие "Богдан" (сфера деятельности – розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, уставной фонд – 5,6 млн грн.). В 2017-м году Светлану Черниенко оштрафовали на 510 гривен за нарушение правил труда.

Почему Светлана Черниенко одолжила Елене Думе такую по тем временам солидную сумму – почти 100 тысяч долларов, неизвестно. Отметим, что, как и экс-глава АРМА, Черниенко родом из Винницкой области, потому она вполне может быть ее близкой подругой. Не исключен и другой вариант – Светлана Черниенко является родственницей чиновницы, во всяком случае отчества у них одно, Алексеевна, а разница в возрасте составляет 5 лет, то есть они могут быть родными сестрами.

Во всяком случае, в своей декларации за 2025-й год Елена Дума указала, что по-прежнему должна Светлане Черниенко 2,65 млн грн., то есть ни копейки из своего долга за более чем 4 года она так и не отдала.

Елена Дума и Ольга Стефанишина

В свое время "Комментарии" подробно рассматривали фигуру Елену Думы и обратили внимание на то, что за время своей чиновничьей карьеры она могла пользоваться покровительством экс-вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и министр юстиции, а теперь уже и экс-посла в США Ольги Стефанишиной.

Так, комментируя увольнение Елены Думы, все та же нардеп Анастасия Радина сообщила о тесной связи экс-главы АРМА с бывшим мужем Ольги Стефанишиной – Михаилом: из 13 договоров об управлении имущества 9 были заключены с фирмами Михаила Стефанишина. Речь идет о 2 договорах с консорциумом "Управляющая компания "КАМпаритет" (сфера деятельности – управление недвижимым имуществом, уставной фонд – 156 250 гривен) и 7 с консорциумом "Управляющая компания "Приоритет" (сфера деятельности – управление недвижимым имуществом, уставной фонд – 375 000 гривен).

Так, "КАМпаритет" получил в управление Дом профсоюзов оценочно стоимостью почти 1 млрд грн. и ТЦ в Ивано-Франковске "Флагман" стоимостью 310 млн грн. "Приоритет" же управляет огромным железнодорожным составом — 55 полувагонами, 51 вагоном-цистерной, тремя тепловозами, а также 2604 вагонами, причем в каждом из семи конкурсов на управляющего участвовал только один участник.

Хотя прямых свидетельств принадлежности Михаила Стефанишина к "Управляющая компания "КАМпаритет" нет, в своем расследовании "Украинская правда" заметила, что ее первым директором был Денис Голуб, в свое время – советник Ольги Стефанишиной. Сама же фирма по данным из бизнес-кругов, на самом деле якобы принадлежит именно Михаилу Стефанишину.

Также "Комментарии" обращали внимание на ряд временных совпадений, таких как:

- работу Елены Думы и Ольги Стефанишиной в Минюсте в одно время – в 2011-2015 и 2010-2015 годах соответственно;

- рост карьеры Елены Думы сперва как замглавы Черниговской ОГА, затем главы АРМА, и победа в суде в споре с ФССУ, перекликаются со взлетом к вершинам власти Ольги Стефанишиной, которая в июне 2020-го стала вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а с сентября 2024-го еще и министром юстиции;

- свои посты после отставки Кабмина Дениса Шмыгаля Ольга Стефанишина утратила, и через 12 дней Елена Дума подала в отставку, как будто опасалась, что без политической "крыши" усидеть в кресле главы АРМА ей все равно не дадут.

Заметим, что теперь Ольгу Стефанишину не только сняли с поста посла в США, но и подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании имущества. Благодаря коллегам по бизнесу, уплатившим за нее залог в 6 млн грн., она вышла на свободу. Не исключено, что активность Елены Думы, выступающей против некоторых антикоррупционеров, может привлечь к ней внимание собственно антикоррупционных органов.

Как сообщали "Комментарии", за 7 месяцев 2026 года АРМА получило порядка 1,2 млрд активов и денежных средств, конфискованных у коррупционеров и тех, кто нажил их преступным путем.