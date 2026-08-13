Аресты превращаются в миллиарды: сколько активов передали АРМА в 2026 году

За первые семь месяцев 2026 года в управление и для реализации АРМА было передано 827 активов, не считая денежных средств. Их ориентировочная оценочная стоимость, указанная в судебных постановлениях, составляет более 585,7 млн. грн. Еще около 666 млн грн было передано агентству в виде денежных средств. Об этом говорится в ответе АРМА на информационный запрос интернет-портала "Комментарии".

Активы АРМА в 2026 году

Как отметили в агентстве, с 1 января по 31 июля 2026 года в АРМА во исполнение поступило 74 определения о передаче активов в управление и для реализации. Среди них 34 определения касались передачи именно денежных средств. Кроме того, состоялась одна передача средств в управление с согласия собственника.

Всего за этот период АРМА получило 827 активов без учета денег. Их ориентировочная стоимость, согласно данным судебных решений, – 585 761 626,67 грн.

Отдельно агентство сообщило о 665 998 015,49 грн денежных средств, переданных в управление по соответствующим определениям. Таким образом, если составить стоимость неденежных активов и средств, речь идет почти о 1,252 млрд. грн.

В АРМА объяснили, что управление арестованными деньгами осуществляется в соответствии с законом. Средства могут быть как наличными, так и безналичными и в любой валюте. Их размещают на депозитных счетах АРМА в валюте, открытых в государственных банках.

В то же время, в предоставленном ответе не приведено количество активов, для которых за этот период уже определили управляющих по результатам конкурсных процедур. То есть из указанных АРМА цифр невозможно установить, какая часть переданного имущества уже получила конкретного управляющего.

За семь месяцев года через систему АРМА прошли активы и средства ориентировочно на 1,25 млрд грн, однако вопрос фактической эффективности их дальнейшего управления требует отдельной статистики.

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