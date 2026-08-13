Арешти перетворюються на мільярди: скільки активів передали АРМА у 2026 році

За перші сім місяців 2026 року в управління та для реалізації АРМА передали 827 активів, не враховуючи грошових коштів. Їхня орієнтовна оціночна вартість, зазначена в судових ухвалах, становить понад 585,7 млн грн. Ще майже 666 млн грн було передано агентству у вигляді грошових коштів. Про це йдеться у відповіді АРМА на інформаційний запит інтернет-порталу "Коментарі".

Активи АРМА у 2026 році

Як зазначили в агентстві, з 1 січня по 31 липня 2026 року до АРМА на виконання надійшло 74 ухвали про передачу активів в управління та для реалізації. Серед них 34 ухвали стосувалися передачі саме грошових коштів. Крім того, відбулася одна передача коштів в управління за згодою власника.

Загалом за цей період АРМА отримало 827 активів без урахування грошей. Їхня орієнтовна вартість, відповідно до даних судових рішень, — 585 761 626,67 грн.

Окремо агентство повідомило про 665 998 015,49 грн грошових коштів, переданих в управління за відповідними ухвалами. Таким чином, якщо скласти вартість негрошових активів та коштів, йдеться майже про 1,252 млрд грн.

В АРМА пояснили, що управління арештованими грошима здійснюється відповідно до закону. Кошти можуть бути як готівковими, так і безготівковими та в будь-якій валюті. Їх розміщують на депозитних рахунках АРМА у відповідній валюті, відкритих у державних банках.

Водночас у наданій відповіді не наведено кількості активів, для яких за цей період уже визначили управителів за результатами конкурсних процедур. Тобто із зазначених АРМА цифр неможливо встановити, яка частина переданого майна вже отримала конкретного управителя.

Отже, за сім місяців року через систему АРМА пройшли активи та кошти орієнтовно на 1,25 млрд грн, однак питання фактичної ефективності їх подальшого управління потребує окремої статистики.

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