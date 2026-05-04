Оренда замість зруйнованого дому: тисячі переселенців змушені платити за житло вдвічі більше

Західні регіони України продовжують приймати основну хвилю людей, які рятуються від війни. Більшість тих, хто сьогодні шукає житло в Ужгороді, Львові чи Івано-Франківську — це внутрішньо переміщені особи, чиї оселі на сході були вщент зруйновані окупантами, або ті, хто змушений залишати прифронтові міста через невпинні обстріли. Такий високий попит на безпеку суттєво тисне на ринок нерухомості.

За даними аналітиків OLX Нерухомість, станом на березень 2026 року вартість оренди продемонструвала значний стрибок. Найважча ситуація спостерігається в Ужгороді, де люди, шукаючи найвіддаленіше від фронту місце, стикаються з аномальним подорожчанням. Зокрема, ціни на двокімнатні квартири там зросли на 46%, а "медіанна ціна за березень 2026" для такого житла становить понад 30 тисяч гривень.

Подібна тенденція простежується і в інших "безпечних" містах. В Івано-Франківську, який став хабом для тисяч родин зі зруйнованих східних міст, вартість трикімнатних квартир збільшилася на 28%, досягнувши 20 000 грн. Звіт підтверджує, що "приріст березень 2026 до 2025 року" є майже повсюдним, що створює додатковий фінансовий тягар для людей, які втратили все майно.

Навіть у містах з менш стрімким зростанням, як-от Рівне чи Луцьк, ціни на однокімнатні квартири (від 12 000 до 15 000 грн) залишаються високими для багатьох переселенців. Для людей, чиє житло знищене на сході України, оренда залишається єдиним шансом на нормальне життя, проте постійне здорожчання змушує багатьох шукати ще дешевші варіанти в менших містечках або селах регіону.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що в Україні офіційно розпочався прийом заявок на бронювання грошових коштів за спеціальними житловими ваучерами. Ця ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих ворогом територіях.