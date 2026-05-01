Старт бронювання житлових ваучерів: хто зможе отримати по 2 мільйони гривень

В Україні офіційно розпочався прийом заявок на бронювання грошових коштів за спеціальними житловими ваучерами. Ця ініціатива орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих ворогом територіях.

Проєкт є частиною масштабної державної ініціативи "єВідновлення" та отримав назву "Житло для ВПО з ТОТ". За інформацією віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, Уряд уже заклав на реалізацію цього етапу колосальний бюджет.

"Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6.6 млрд грн. Це дозволить першочергово забезпечити житлом близько 3 300 родин", — зазначив Олексій Кулеба.

Щоб скористатися державною підтримкою, людям, які раніше отримали схвалення від спеціальної комісії, необхідно оформити відповідне звернення в мобільному додатку "Дія". Якщо виділений ліміт коштів дозволяє, то національний поштовий оператор "Укрпошта" надішле позитивну відповідь протягом п'яти календарних днів.

Отримавши офіційне підтвердження про наявність бюджету, громадяни мають рівно два місяці на завершення угоди.

"Після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло – квартиру чи будинок, інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою", — пояснив міністр.

Електронна черга формується в автоматичному режимі та повністю прив'язана до моменту надсилання запиту. У випадку, коли учасник не встигає реалізувати своє право за 60 днів, бронь анулюється, а фінансування перерозподіляється на користь наступних людей у списку.

Сам документ діятиме впродовж 5 років, фіксуючи за особою право на отримання визначеної суми для вирішення житлового питання. Міністр наголосив, що цей механізм покликаний стати ефективним інструментом, що допоможе постраждалим від війни повернутися до повноцінного життя у власних стінах. Усі, хто має право на участь, отримають персональні пуш-повідомлення в додатку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що черговість фінансування визначається за датою та часом звернення на бронювання. Оскільки бюджет програми на 2026 рік є обмеженим, час подання звернення має вирішальне значення, попередив нардеп Павло Фролов.