Як отримати житловий ваучер на два мільйони гривень: нардеп пояснив алгоритм

Український уряд виділив значний ресурс — 6,6 мільярда гривень — на реалізацію програми житлових ваучерів для військовослужбовців із числа внутрішньо переміщених осіб, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Народний депутат Павло Фролов детально розповів, як працює цей механізм і на що варто звернути увагу заявникам.

Згідно з процедурою, після схвалення комісією "ваучер вартістю 2 млн грн формується автоматично" та з’являється у застосунку "Дія". Документ також фіксується у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Наступним критично важливим кроком є бронювання коштів під конкретний ваучер. Поки що ця функція доступна лише у мобільному застосунку, проте згодом сервіс розширять на портал "Дія", ЦНАПи та нотаріусів. Депутат підкреслив, що швидкість дій заявника напряму впливає на результат, оскільки фінансування програми на поточний рік не є безлімітним.

"Важливо: черговість фінансування визначається за датою та часом звернення на бронювання. Оскільки бюджет програми на 2026 рік є обмеженим, час подання звернення має вирішальне значення", — попередив Павло Фролов.

У разі наявності ресурсів підтвердження про бронювання надійде протягом 5 робочих днів. Після цього у власника ваучера буде 60 днів на його реалізацію. Якщо ж кошти у бюджеті на цей момент вичерпаються, заява автоматично потрапить до електронної черги очікування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні розпочинається практичний етап реалізації програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасників бойових дій або інвалідність внаслідок війни. За інформацією нардепа Павла Фролова, на цей напрямок "Уряд виділяє 6,6 млрд грн на програму житлових ваучерів для ВПО". Очікується, що завдяки цьому державну підтримку отримають понад 3,3 тисячі сімей, які раніше мешкали на тимчасово окупованих територіях.