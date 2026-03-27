Как получить жилищный ваучер на два миллиона гривен: нардеп объяснил алгоритм

Украинское правительство выделило значительный ресурс — 6,6 миллиарда гривен — на реализацию программы жилых ваучеров для военнослужащих из числа внутренне перемещенных лиц, дома которых остались на временно оккупированных территориях (ВОТ). Народный депутат Павел Фролов подробно рассказал, как работает этот механизм и на что следует обратить внимание заявителям.

Согласно процедуре, после одобрения комиссией ваучер стоимостью 2 млн грн формируется автоматически и появляется в приложении Дия. Документ также фиксируется в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Следующим критически важным шагом является бронирование средств под конкретный ваучер. Пока эта функция доступна только в мобильном приложении, однако впоследствии сервис будет расширен на портал "Дия", ЦНАПы и нотариусов. Депутат подчеркнул, что скорость действий заявителя напрямую влияет на результат, поскольку финансирование программы на текущий год не является безлимитным.

"Важно: очередность финансирования определяется по дате и времени обращения на бронирование. Поскольку бюджет программы на 2026 год ограничен, время подачи обращения имеет решающее значение", — предупредил Павел Фролов.

При наличии ресурсов подтверждение о бронировании поступит в течение 5 рабочих дней. После этого у владельца ваучера будет 60 дней для его реализации. Если же средства в бюджете на данный момент иссякнут, заявление автоматически попадет в электронную очередь ожидания.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине начинается практический этап реализации программы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участников боевых действий или инвалидность в результате войны. По информации нардепа Павла Фролова, на это направление "Правительство выделяет 6,6 млрд грн на программу жилищных ваучеров для ВПЛ". Ожидается, что благодаря этому государственную поддержку получат более 3,3 тысяч семей, ранее проживавших на временно оккупированных территориях.