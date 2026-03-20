logo_ukra

BTC/USD

70046

ETH/USD

2133

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Біженці Житлові ваучери для ВПО: починається фінансування, але коштів на всіх може не вистачити
commentss НОВИНИ Всі новини

Житлові ваучери для ВПО: починається фінансування, але коштів на всіх може не вистачити

Павло Фролов: На програму ваучерів для ВПО подано 32 тисячі заяв, проте ресурс 2026 року обмежений

20 березня 2026, 23:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Україні розпочинається практичний етап реалізації програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасників бойових дій або інвалідність внаслідок війни. За інформацією нардепа Павла Фролова, на цей напрямок "Уряд виділяє 6,6 млрд грн на програму житлових ваучерів для ВПО". Очікується, що завдяки цьому державну підтримку отримають понад 3,3 тисячі сімей, які раніше мешкали на тимчасово окупованих територіях.

Житлові ваучери на 2 мільйона

Програма передбачає видачу ваучера номіналом 2 млн грн, який можна спрямувати на купівлю квартири, зведення приватного будинку або іпотечні платежі. З моменту запуску ініціативи 1 грудня 2025 року попит виявився колосальним: подано понад 32 тисячі заявок, з яких 20 тисяч уже отримали схвалення комісій. Однак депутат застерігає, що "запланований ресурс на 2026 рік розрахований лише на 10 тис родин", що створює дефіцит коштів для значної частини претендентів.

Фролов наголосив, що за таких умов "Уряд має шукати додаткові джерела" фінансування. Наразі черговість виплат залежить від оперативності подання запиту в застосунку "Дія". Після підтвердження фінансування у власника є обмежений час на вибір та придбання нерухомості — "термін реалізації ваучера — 60 днів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що попри стрімкий старт програми (18 тисяч звернень за перший тиждень), швидкість опрацювання документів у регіонах залишається різною. Тисячі заяв й досі перебувають в обробці, а інші очікують на розгляд місцевими комісіями.                                                    



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини